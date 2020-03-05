Экспедицию "Покорителей холода" повторят в Якутии в 2021 году

ЯКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Проект "Покорители холода" в Якутии, где журналисты, блогеры, фотографы изучали местности с самыми низкими температурами, будет продолжен. Вторая экспедиция намечается в период самых сильных морозов в регионе - с 6 января по 6 февраля, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства Якутии.

Первый тестовый тур проекта "Покорители холода" состоялся с 11 по 22 января 2020 года. Участники экспедиции искали и фиксировали самые холодные места обитаемой части Земли. Они работали в районах Верхоянского и Оймяконского улусов Якутии, где была зафиксирована температура минус 67,7 градуса и минус 71,2 градуса. Одной из целей первой экспедиции была проверка гипотезы, что температура может опускаться ниже показателей, фиксируемых в местах стационарных метеонаблюдений. Однако, "поймать" новые температурные рекорды им не удалось из-за короткого периода времени.

"Вторая экспедиция намечается в период самых сильных, по оценкам ученых, морозов - с 6 января по 6 февраля. Маршрут и продолжительность будут скорректированы с учетом результатов пробного тура. Будут изменены методика и оборудование замера температуры. Участники, кроме поиска низких температур, смогут освоить навыки выживания в суровых условиях Севера", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС автор и руководитель проекта "Покорители холода" Вячеслав Ипатьев, вторая по счету экспедиция запланирована на 2021 год.

"Покорители холода" - это уникальный эксперимент с участием добровольцев, где главная идея - найти новые места с рекордно низкой температурой в Якутии. Проект поддержан главой Якутии Айсеном Николаевым. Власти ожидают, что экспедиция станет ежегодной и поможет продвижению туристического потенциала Якутии как самой холодной обитаемой территории мира.