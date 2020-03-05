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75-летие Победы

Выставку работ военного фотографа о Маньчжурской операции представят в хабаровском музее

В настоящее время также ведется работа по созданию передвижной выставки для муниципальных музеев районов края, а для отдаленных территорий будет разработан ее электронный вариант

ХАБАРОВСК, 5 марта. /ТАСС/. Хабаровский краевой музей имени Гродекова готовит выставку работ военного фотографа и журналиста Николая Шкулина, сделанных во время Маньчжурской операции в 1945 году. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края в четверг.

2020 год по всей стране объявлен Годом памяти и славы. В Хабаровском крае проводятся тематические мероприятия, в том числе направленные на сохранение исторической памяти.

"Хабаровский краевой музей им. Гродекова стал одним из победителей конкурса проектов фонда "История Отечества" по поддержке выставочной и экспозиционной деятельности. Финансирование в размере 650 тыс. рублей будет направлено на подготовку выставочного проекта "Шкулин. Маньчжурская операция". Проект включает в себя фотовыставку, каталог коллекции фотонегативов Николая Шкулина из собрания Гродековского музея, а также культурно-образовательную и просветительскую программы в краевом музее и в музеях муниципальных районов", - говорится в сообщении.

Проект "Шкулин. Маньчжурская операция" посвящен событиям августа-сентября 1945 года. Фотокорреспондент газет "Суворовский натиск" и "Тихоокеанская звезда" Шкулин на протяжении всего периода военной операции в Маньчжурии находился на передовой, фиксируя на фотокамеру ход сражений и людей. Итогом пребывания на фронте стали более 700 военных снимков, уточнили ТАСС в музее, выставлены будут около 60 из них. В 1980-е годы коллекция негативов была передана автором в собрание Хабаровского краевого музея имени Гродекова. "Некоторые снимки фрагментарно экспонировались на выставках, иллюстрируя финал Второй мировой войны. Большой тематической выставки до сих пор не было, как и не было полной научной каталогизации "маньчжурской" коллекции фотографа", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты музея разрабатывают концепцию выставки, отбирают предметы для экспонирования, в том числе фотоаппараты и награды Шкулина. Вскоре начнется оцифровка негативов, чтобы их в дальнейшем можно было использовать не только для выставки, но и для тематического каталога. Параллельно ведется работа по созданию передвижной выставки для муниципальных музеев районов края. Для отдаленных территорий будет разработан ее электронный вариант. В музее имени Гродекова выставку планируют открыть в начале августа.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток75-летие Победы
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