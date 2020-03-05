В Чечне планируют построить новое здание районной больницы

ГРОЗНЫЙ, 5 марта. /ТАСС/. Новое здание районой больницы планируется построить в рамках нацпроекта в Ачхой-Мартановском районе Чечни вместо корпусов, которым около 80 лет. Об этом сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"Существующие корпуса центральной районой больницы построены в 40-е года и не отвечают современным требованиям. Строительство нового здания позволит улучшить качество и доступность медицинских услуг в Ачхой-Мартановском районе республики, население которого превышает 90 тыс. человек. В рамках регпрограммы "Модернизация первичного звена здравоохранения Чеченской Республики" планируется строительство, реконструкция и ремонт объектов здравоохранения", - отметил Хучиев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, в 2020 году выделены средства на проектные работы по строительству больницы. "В рамках этого же проекта в 2020 году будет построено здание детского инфекционного корпуса и 6 ФАПов", - добавили в ведомстве.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.