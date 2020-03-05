В Дагестане до конца года проведут реконструкцию одной из основных оросительных систем

МАХАЧКАЛА, 5 марта. /ТАСС/. Реконструкция головного водозабора и магистрального канала им. Дзержинского, основной оросительной системы северной части Республики Дагестан, будет проведена к концу 2020 года по федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах". Тендер на выполнение работ с начальной ценой контракта более 107 млн рублей объявлен 2 марта, следует из материалов портала госзакупок.

Реконструкция головного водозабора и канала протяженностью 97 км должна начаться в апреле и завершиться к 20 декабря. Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 марта. Торги состоятся в этот же день. Заказчиком выступает федеральное государственное бюджетное учреждение "Минмелиоводхоз Республики Дагестан". Источник финансирования - федеральный бюджет.

Согласно аукционной документации, головное водозаборное сооружение и магистральный канал находятся в эксплуатации более 50 лет. "За длительный срок эксплуатации сооружения претерпели серьезные разрушения, снизилась пропускная способность, магистральный канал заилен, что не может обеспечить дальнейшую и эффективную их эксплуатацию. Орошаемые земли, зависящие от технического состояния мелиоративных сооружений канала, поливаются стихийно и не полной нормой, что отрицательно сказывается на получении продукции. В результате сельское хозяйство Республики Дагестан несет невосполнимые потери", - говорится в материалах тендера.

Планируется, что после реконструкции увеличится подача воды на орошение и обводнение, а также возрастет урожайность сельскохозяйственных культур. При этом будут устранены риск перелива воды через борта канала и угроза затопления близлежащих населенных пунктов.