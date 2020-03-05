Школьник из Дагестана победил в конкурсе сочинений на тему Великой Отечественной войны

МАХАЧКАЛА, 5 марта. /ТАСС/. Дагестанский школьник Расул Эмирбеков стал победителем Всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в четверг на сайте министерства образования и науки республики.

"Школьник из Дагестана Расул Эмирбеков вошел в число победителей Всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности", посвященного 75-летию великой Победы. Итоги конкурса подвели в Министерстве просвещения России. Участие в конкурсе приняли более 130 тыс. школьников со всей страны", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки Дагестана, на федеральный этап были допущены работы 87 участников - победителей регионального этапа от каждого субъекта и два - от школ при посольствах России.

"От Республики Дагестан на конкурс было направлено сочинение ученика 11 класса СОШ № 12 им. Н. Ш. Казиахмедова Дербента Расула Эмирбекова под названием "Живая память". Из 50 работ, представленных на региональном этапе конкурса, она набрала максимальное количество баллов. По итогам конкурса сочинение дагестанского школьника вошло в рейтинг десяти абсолютных победителей", - сообщается в тексте.

По словам вице-премьера - министра образования и науки Дагестана Уммупазиль Омаровой, каждый школьник, который принял участие в этом конкурсе, "внес свой вклад в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне". "Это самое малое, что мы можем сделать в память о тех, кто ценой своей жизни даровал нам свободу и будущее. Я благодарю каждого участника этого конкурса и поздравляю с победой Расула Эмирбекова", - приводятся на сайте слова Омаровой.

Церемония награждения победителей конкурса состоится в Москве. Школьникам вручат дипломы Министерства просвещения России и приглашение на Парад Победы 9 мая 2020 года на Красной площади, сообщается на сайте.

Всероссийский конкурс сочинений проводится с 2015 года. Тематические направления конкурса меняются из года в год и, как правило, приурочены к важным событиям культуры, науки, общественной жизни России и мира.