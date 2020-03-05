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Труженики тыла и дети войны в Ненецком АО получат региональные выплаты к 75-летию Победы

На выплаты из окружного бюджета предусмотрено около 16 млн рублей

ТАСС, 5 марта. Депутаты Законодательного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) в четверг приняли в двух чтениях поправки в региональный закон о соцподдержке, которые направлены на увеличение мер поддержки жителей округа, относящихся к жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла и детям войны. Об этом сообщил ТАСС председатель Заксобрания НАО Александр Лутовинов.

"К юбилею Победы труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны, а также лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", получат из окружного бюджета ежегодную единовременную выплату в размере 75 тыс. рублей. Также, согласно поправкам, дополнительная выплата ко Дню Победы предусмотрена жителям округа, которые относятся к категории "дети войны". Им из окружного бюджета дополнительно выплатят по 5 тыс. рублей", - сказал Лутовинов.

В настоящее время жители округа, относящиеся к категории "дети войны", ежемесячно из окружного бюджета получают выплату в размере 7 тыс. рублей, труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны и награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" - 10 тыс. 543 рубля. На выплаты из окружного бюджета предусмотрено около 16 млн рублей.

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