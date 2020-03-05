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Мощность подстанции у аэропорта Ставрополя увеличат в четыре раза из-за его реконструкции

Инвестиции в проект превысят 340 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 5 марта. /ТАСС/. Мощность подстанции у аэропорта города Ставрополя к 2022 году увеличат более чем в четыре раза, до 1,340 МВт, в связи с реконструкцией воздушной гавани. Инвестиции в проект превысят 340 млн рублей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

Строительство нового терминала внутренних воздушных линий начнется в аэропорту Ставрополя в 2020 году. Работы планируется завершить до конца 2021 года. Проектная мощность пропускной способности нового терминала - 480 пассажиров в час.

"Сейчас максимальная мощность подстанции составляет 310 кВт, после завершения работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств максимальная мощность составит 1310 кВт", - сказал собеседник агентства. По данным пресс-службы, на расширение и модернизацию подстанции направят более 340 млн рублей.

Отмечается, что на подстанции будут установлены два новых силовых трансформатора по 25 МВА каждый с устройствами автоматического регулирования напряжения, установлено новейшее цифровое оборудование с возможностью телеуправления, передачи данных и контролируемых параметров на диспетчерский пункт. Оборудование питающего центра будет оснащено микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики.

Все работы энергетики планируют завершить до 2022 года.

Компания "Россети Северный Кавказ" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках шести филиалов. Исполняет функции единоличного исполнительного органа АО "Дагестанская сетевая компания", ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания", АО "Каббалкэнерго", АО "Севкавказэнерго", АО "Ингушэнерго", АО "Карачаево-Черкесскэнерго", АО "Калмэнергосбыт", АО "Чеченэнерго".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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