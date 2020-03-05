Власти Ставрополья направят на горячее питание в младшей школе более 600 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Власти Ставропольского края направят более 600 млн рублей из регионального и федерального бюджетов в 2020 году на организацию бесплатного горячего питания учеников младших классов. В последующие годы финансирование составит более 1,6 млрд рублей, сообщили в четверг журналистам в краевом управлении по информационной политики.

"Стоимость питания одного ребенка обойдется примерно в 57 рублей в день. С сентября по декабрь этого года субсидия из федерального бюджета составит 503,9 млн рублей, консолидированный бюджет Ставропольского края выделит 126,8 млн. Для обеспечения школьников бесплатным горячим питанием в 2021 и 2022 годах потребуется ежегодно 1667,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Бесплатное горячее питание 130 тыс. учеников младших классов на Ставрополье начнут получать с началом нового учебного года в 2020 году. По данным краевого правительства, во всех 634 школах Ставрополья организованы пищеблоки, которые позволят обеспечить 100% охват горячим питанием.

"Разрабатывается примерное меню с учетом рекомендаций управления Роспотребнадзора по краю, но некоторые отличия в блюдах в зависимости от территории, конечно, допускаются. Приготовление блюд будет осуществляться на основании технологических карт, разработанных специалистами в области детского питания", - цитирует управление замминистра образования края Галину Зубенко.

Госдума ранее приняла закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников. Документ был внесен на рассмотрение спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, авторами также выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций. Ко второму чтению президент РФ Владимир Путин внес к нему свои поправки. Предложение обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы глава государства озвучил ранее в послании Федеральному собранию.