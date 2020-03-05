Изношенный водопровод аула Бесленей в КЧР реконструируют в 2020 году

ЧЕРКЕССК, 5 марта. /ТАСС/. Полувековой изношенный водопровод аула Бесленей в Карачаево-Черкесии (КЧР) полностью реконструируют до конца 2020 года, построив насосную станцию и проложив около 20 км водопровода. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы и правительства КЧР.

"Реконструкция системы водоснабжения будет проходить в рамках реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Предусматривается строительство нового водозабора с обеззараживающим устройством, строительство насосной станции, прокладка трубопровода протяженностью 19,3 км, что позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение качественной питьевой водой жителей аула. Строительство объекта планируется завершить до конца текущего года", - рассказали в пресс-службе.

Водопровод для аула, где проживает более 3,5 тыс. человек, был проложен в 1970 году. На сегодняшний день трубы находятся в состоянии износа на 80%. Из-за паводка в 2015 году были смыты приемный колодец и водозаборное сооружение, после чего вода подается с перебоями.

Ранее глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов говорил, что к 2024 году за счет нацпроекта "Экология" планируют обеспечить качественной питьевой водой 80% жителей республики.