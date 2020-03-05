Свыше 64 тыс. военных примут участие в парадах и шествиях к 75-летию Победы в регионах ЗВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Торжественные шествия, парады и статические показы с участием более 64 тыс. военнослужащих пройдут в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в 26 регионах Западного военного округа (ЗВО) и на территории Приднестровья, сообщил ТАСС в четверг командующий его войсками генерал-полковник Александр Журавлев.

"Западный военный округ примет участие в организации праздничных мероприятий посвященных Дню Победы, которые пройдут на территории 26 субъектов страны и в Приднестровском регионе Республики Молдова. Более 64 тыс. военнослужащих, а также 1,3 тыс. единиц боевой техники будут задействованы на парадах, торжественных шествиях и статических показах в 181 населенном пункте", - сказал Журавлев по итогам заседания военного совета округа.

В ходе памятных мероприятий в честь юбилея Победы почетные караулы возложат цветы и отдадут воинские почести на мемориалах и братских могилах. Накануне 9 мая в Санкт-Петербурге завершится акция ЗВО "Эшелон Победы", в ходе которой поезд с исторической боевой техникой посетит 26 городов России и Белоруссии.

На военном совете, участие в котором приняли заместители командующего войсками округа, командующие Балтийским флотом, общевойсковыми и танковой армиями, Ленинградской армией ВВС и ПВО и командиры соединений и подразделений, также обсудили ход зимнего периода обучения и предстоящую итоговую проверку войск. Собравшиеся также уделили внимание вопросам организации и подготовки к проведению весеннего призыва.