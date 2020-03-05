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Научный центр РАН в КБР запустит программу профпереподготовки по семи направлениям

Подготовка будет вестись по математике, механике, информатике и вычислительной технике, управлении в технических системах, сельскому хозяйству, экономике, языкознанию, литературоведении, истории и археологии

НАЛЬЧИК, 5 марта. /ТАСС/. Научно-образовательный центр Кабардино-Балкарского научного центра РАН (КБНЦ РАН) весной 2020 года запускает курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по семи направлениям с последующей выдачей соответствующего свидетельства, сообщил ТАСС руководитель научно-образовательного центра КБНЦ РАН Алексей Абазов.

"Нами получена лицензия на реализацию программ дополнительного образования. Теперь мы планируем весной запустить курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки с последующей выдачей соответствующего свидетельства. Научно-образовательный центр КБНЦ РАН также получил право выдавать дипломы государственного образца по профподготовке", - рассказал собеседник агентства.

Подготовка будет вестись по семи направлениям: математика и механика, информатика и вычислительная техника, управление в технических системах, сельское хозяйство, экономика, языкознание и литературоведение, исторические науки и археология.

Кроме того, по словам Абазова, за последние годы сформирована хорошая материально-техническая база для деятельности научно-образовательного центра, что, как ожидается, позволит увеличить число обучающихся. "Сегодня мы можем в полностью оснащенных аудиториях одновременно обучать порядка 500 человек. Это, кстати, то среднее количество в месяц, на которое мы хотим выйти в течение трех-пять лет" - добавил собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе КБНЦ РАН ТАСС сообщали, что центр прошел государственную аккредитацию по всем программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре. Теперь он имеет право выдавать дипломы государственного образца об окончании аспирантуры не только по двум направлениям, как это было в 2018-2019 учебный год, а по всем семи, по которым ведется подготовка.

Научно-образовательный центр является структурным подразделением КБНЦ РАН, которое непосредственно занимается образовательной деятельностью. В его состав входят два отдела и семь кафедр, в их числе - три базовые, осуществляющие свою работу совместно с высшими учебными заведениями Кабардино-Балкарии. В настоящее время обучение проходят 56 аспирантов в очной и заочной форме, задействованы более 40 преподавателей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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