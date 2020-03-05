Филиал музея обороны и блокады Ленинграда откроется к 2022 году под Псковом

ПСКОВ, 5 марта. /ТАСС/. Филиал мемориального музея обороны и блокады Ленинграда откроется к 2022 году в поселке Дедовичи Псковской области, откуда партизанами в годы Великой Отечественной войны был направлен в блокадный Ленинград первый продовольственный обоз. Об этом сообщила в четверг ТАСС начальник отдела культуры администрации Дедовичского района Галина Голованова.

5 марта 1942 года партизанский обоз из деревни Нивки Дедовичского района Псковской области выдвинулся к линии фронта. По пути к нему присоединились подводы из Новгородской области, в общей сложности их число составило 223. Партизаны передвигались по ночам, преодолели линию фронта. По железной дороге весь провиант был доставлен к Ладожскому озеру и затем по "Дороге жизни" - в Ленинград. В память об этом событии в четверг в Нивках прошли памятные мероприятия, в которых приняли участие ветераны из Дедовичского района и Санкт-Петербурга.

"Руководство государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда готово открыть у нас филиал. Предварительная договоренность у Александра Беглова [губернатор Санкт-Петербурга] с Михаилом Ведерниковым [губернатор Псковской области] есть. На приеме у главы района речь шла об ускорении процесса по созданию филиала этого музея. По срокам это вопрос двух лет. Нужно порядка 25 млн рублей на ремонт здания и на создание экспозиции", - сказала Голованова по итогам встречи руководства муниципалитета с членами ленинградского объединенного совета ветеранов партизанского движения.

Филиал музея планируется разместить в центре поселка Дедовичи в здании, которое не эксплуатировалось на протяжении последних десяти лет. По оценкам властей муниципалитета, на ремонт площадей требуется порядка 11 млн рублей.

Власти муниципалитета планируют оборудовать филиал музея с использованием современных технологий, в том числе виртуальной реальности.

Первый продовольственный обоз

Дедовичский район первым в годы войны отправил продовольственный обоз в Ленинград. "Мы находились в полной оккупации. И для того, чтобы дойти до Питера, наши земляки прошли линию фронта с обозом. Немцы сверху бомбили, они знали, что обоз идет и не могли его поймать, потому что он шел только ночью", - уточнила начальник отдела.

В честь этого события в четверг в деревне Нивки прошел митинг, посвященный 78-й годовщине отправки продовольственного обоза. На нем выступили ветераны из Санкт-Петербурга, а накануне состоялся просмотр документального фильма "Я клянусь, Ленинград". "В деревню Нивки в четверг также вернулся автомотодесант, это 20 человек, которые на болотоходах прошли по пути следования обоза. Это представители предприятий, организаций района, молодежь, и сотрудники "Псковской ГРЭС". Мы им вручаем памятные медали, на которой с одной стороны изображены партизаны, а с другой стороны медали написано - "По пути следования продовольственного обоза", - резюмировала Голованова.

Блокада Ленинграда - одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Город находился в осаде на протяжении 872 дней с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 млн жителей города. Более 1,5 млн человек были награждены медалями "За оборону Ленинграда".