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Минвостокразвития: САФУ в Архангельске должен стать институтом развития Арктики

В настоящее время разрабатывается программа развития вуза до 2035 года

АРХАНГЕЛЬСК, 5 марта. /ТАСС/. Северный Арктический федеральный университет (САФУ) в Архангельске должен стать центром подготовки кадров для Арктики и научного обеспечения Арктической зоны РФ. Об этом в четверг в ходе визита в САФУ сказал журналистам заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"Мы исходим из того, что САФУ должен стать полноценным институтом развития Арктики, чтобы обеспечивать целый ряд задач, связанных с подготовкой кадров, научным обеспечением и расширением международного сотрудничества", - сказал Крутиков.

В настоящее время разрабатывается программа развития вуза до 2035 года, она должна быть представлена в июне 2020 года. "В этом году будет завершена подготовка Арктической стратегии до 2035 года. Программа развития университета, которая сейчас разрабатывается, должна стать механизмом реализации этой стратегии", - добавил заместитель министра.

Он отметил, что у Архангельска большие шансы для создания Арктического научно-образовательного центра, поскольку САФУ является единственным федеральным вузом в Арктике. "На мой взгляд, у Архангельска естественное конкурентное преимущество, потому что он уже де-факто центр образования в Арктике, потому что здесь находится единственный федеральный университет", - сказал Крутиков.

САФУ был создан в 2010 году на базе Архангельского государственного технического университета и Поморского государственного университета по указу Президента РФ Дмитрия Медведева. Университет является крупнейшим научно-образовательным центром на северо-западе России, входит в Евразийскую ассоциацию университетов и Ассоциацию ведущих вузов России. Миссия САФУ как федерального университета напрямую связана с реализацией Арктической стратегии Российской Федерации и созданием инновационной и кадровой базы для развития Севера и Арктики.

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РоссияАрктика сегодняАрхангельская область
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