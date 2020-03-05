Окно для обращений в Общероссийский народный фронт впервые появилось в дагестанском МФЦ

МАХАЧКАЛА, 5 марта. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт открыл впервые окно для обращений граждан в одном из многофункциональных центров (МФЦ) в Махачкале в рамках проекта "Прямая линия. Продолжение". Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба Республиканского МФЦ.

"Окно Общероссийского народного фронта открылось в одном из столичных центров госуслуг в рамках проекта "Прямая линия. Продолжение". Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина <…> В ближайшие месяцы планируется открытие окон ОНФ еще в трех офисах МФЦ. К концу лета их количество увеличится до семи", - сообщил представитель пресс-службы, отметив, что окно появилось в махачкалинском МФЦ по Ленинскому району.

По его словам, окна приема будут выполнять функции общественных приемных. Отмечается, что граждане могут оставить сообщение сотруднику МФЦ в устной форме, указав свои контактные данные, по которым сотрудники ОНФ смогут связаться и помочь в решении вопроса.

"Далее сообщение переводится в электронный формат и запускается в работу. Зарегистрированное сообщение направляется в профильные органы госвласти, местного самоуправления, для дальнейшей отработки. Статус заявки будет постепенно отслеживаться, отправитель сообщения будет получать уведомления о статусе по электронной почте. Если у гражданина ее нет, то сотрудник МФЦ внесет адрес почты центра, на который будет приходить информирование о статусах выполнения сообщения", - пояснила пресс-служба.

Отмечается, что оставить обращение можно по самым различным вопросам: ЖКХ, состояние дорог, качество медицинского обслуживания, организация среднего и дошкольного образования, предоставления мер соцподдержки ветеранам Великой Отечественной войны и т.д.

"Окна ОНФ - одна из форм содействия по решению повседневных проблем граждан. Проект направлен на интеграцию активности общественных организаций, возможностей волонтеров и власти для оказания помощи, проявления внимания и заботы в отношении каждого заявителя прямой линии", - сказали в Республиканском МФЦ.