{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Окно для обращений в Общероссийский народный фронт впервые появилось в дагестанском МФЦ

К концу лета в Махачкале планируют открыть семь таких окон

МАХАЧКАЛА, 5 марта. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт открыл впервые окно для обращений граждан в одном из многофункциональных центров (МФЦ) в Махачкале в рамках проекта "Прямая линия. Продолжение". Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба Республиканского МФЦ.

"Окно Общероссийского народного фронта открылось в одном из столичных центров госуслуг в рамках проекта "Прямая линия. Продолжение". Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина <…> В ближайшие месяцы планируется открытие окон ОНФ еще в трех офисах МФЦ. К концу лета их количество увеличится до семи", - сообщил представитель пресс-службы, отметив, что окно появилось в махачкалинском МФЦ по Ленинскому району.

По его словам, окна приема будут выполнять функции общественных приемных. Отмечается, что граждане могут оставить сообщение сотруднику МФЦ в устной форме, указав свои контактные данные, по которым сотрудники ОНФ смогут связаться и помочь в решении вопроса.

"Далее сообщение переводится в электронный формат и запускается в работу. Зарегистрированное сообщение направляется в профильные органы госвласти, местного самоуправления, для дальнейшей отработки. Статус заявки будет постепенно отслеживаться, отправитель сообщения будет получать уведомления о статусе по электронной почте. Если у гражданина ее нет, то сотрудник МФЦ внесет адрес почты центра, на который будет приходить информирование о статусах выполнения сообщения", - пояснила пресс-служба.

Отмечается, что оставить обращение можно по самым различным вопросам: ЖКХ, состояние дорог, качество медицинского обслуживания, организация среднего и дошкольного образования, предоставления мер соцподдержки ветеранам Великой Отечественной войны и т.д.

"Окна ОНФ - одна из форм содействия по решению повседневных проблем граждан. Проект направлен на интеграцию активности общественных организаций, возможностей волонтеров и власти для оказания помощи, проявления внимания и заботы в отношении каждого заявителя прямой линии", - сказали в Республиканском МФЦ.

Теги
РоссияСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
В Ижевске начался сбор подписей за присвоение ему звания города трудовой доблести
Глава Удмуртии Александр Бречалов считает, что город "заслуживает присвоения столь почетного звания"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС