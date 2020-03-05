{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Школы КБР будут носить имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы

Пока что только имена девяти из 43 героев присвоены школам региона

НАЛЬЧИК, 5 марта. /ТАСС/. Школы Кабардино-Балкарии (КБР) будут носить имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы - выходцев из республики, воевавших во время Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах. С таким предложением в четверг выступил и. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи региона Ауес Кумыков на заседании коллегии министерства.

По его словам, в настоящее время только имена девяти из 43 героев присвоены школам региона. Члены коллегии предложение поддержали единогласно. "Мы насчитали 43 фамилии, которые в этом списке, а всего девять фамилий, которые носят наши общеобразовательные школы. От имени министерства обращаюсь ко всем руководителям районов и городов, чтобы через органы местного самоуправления рассмотрели вопрос о присвоении имен Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, уроженцев Кабардино-Балкарии, воевавших во время Великой Отечественной войны, нашим школам", - сказал Кумыков.

В ходе коллегии всем школам роздан комплект плакатов "Золотые звезды Кабардино-Балкарии", изготовленный Кабардино-Балкарской региональной общественной организацией "Патриот" в рамках молодежного военно-патриотического марафона "Слава, Россия, Победа!", получившего поддержку Фонда президентских грантов в начале 2019 года.

"В комплект плакатов вошли 26 Героев Советского Союза и пять полных кавалера ордена Славы, уроженцы КБР, и еще те, кто был призван с территории республики. Плакаты будут безвозмездно переданы во все образовательные учреждения и школы. Тираж - 350 экземпляров, 325 экземпляров передали в Минпросвещения (по числу школ в регионе - прим. ТАСС)", - сообщил руководитель организации Фуад Эфендиев.

В список героев впервые включен Михаил Клюй, полный кавалер ордена Славы, отметил руководитель издательства, выпустившего плакаты, Виктор Котляров. "Он из города Прохладного, оттуда и был призван на войну, но в 1956 году случилась одна неприятность, и его осудили, совершенно незаслуженно, через два года реабилитировали и во всех последующих списках героев он не проходит", - отметил он.

Всего из Кабардино-Балкарии на фронт ушли 70 тыс. человек, более 12 тыс. из них награждены орденами и медалями.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
В Ижевске начался сбор подписей за присвоение ему звания города трудовой доблести
Глава Удмуртии Александр Бречалов считает, что город "заслуживает присвоения столь почетного звания"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС