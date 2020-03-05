Школы КБР будут носить имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы

НАЛЬЧИК, 5 марта. /ТАСС/. Школы Кабардино-Балкарии (КБР) будут носить имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы - выходцев из республики, воевавших во время Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах. С таким предложением в четверг выступил и. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи региона Ауес Кумыков на заседании коллегии министерства.

По его словам, в настоящее время только имена девяти из 43 героев присвоены школам региона. Члены коллегии предложение поддержали единогласно. "Мы насчитали 43 фамилии, которые в этом списке, а всего девять фамилий, которые носят наши общеобразовательные школы. От имени министерства обращаюсь ко всем руководителям районов и городов, чтобы через органы местного самоуправления рассмотрели вопрос о присвоении имен Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, уроженцев Кабардино-Балкарии, воевавших во время Великой Отечественной войны, нашим школам", - сказал Кумыков.

В ходе коллегии всем школам роздан комплект плакатов "Золотые звезды Кабардино-Балкарии", изготовленный Кабардино-Балкарской региональной общественной организацией "Патриот" в рамках молодежного военно-патриотического марафона "Слава, Россия, Победа!", получившего поддержку Фонда президентских грантов в начале 2019 года.

"В комплект плакатов вошли 26 Героев Советского Союза и пять полных кавалера ордена Славы, уроженцы КБР, и еще те, кто был призван с территории республики. Плакаты будут безвозмездно переданы во все образовательные учреждения и школы. Тираж - 350 экземпляров, 325 экземпляров передали в Минпросвещения (по числу школ в регионе - прим. ТАСС)", - сообщил руководитель организации Фуад Эфендиев.

В список героев впервые включен Михаил Клюй, полный кавалер ордена Славы, отметил руководитель издательства, выпустившего плакаты, Виктор Котляров. "Он из города Прохладного, оттуда и был призван на войну, но в 1956 году случилась одна неприятность, и его осудили, совершенно незаслуженно, через два года реабилитировали и во всех последующих списках героев он не проходит", - отметил он.

Всего из Кабардино-Балкарии на фронт ушли 70 тыс. человек, более 12 тыс. из них награждены орденами и медалями.