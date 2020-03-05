Всех младшеклассников КБР обеспечат бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года

НАЛЬЧИК, 5 марта. /ТАСС/. Все учащиеся начальных классов Кабардино-Балкарии (КБР) будут обеспечены бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года, сообщил в четверг и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи республики Ауес Кумыков.

"В рамках реализации поручений президента России главой КБР Казбеком Коковым дано поручение провести подготовительную работу по организации бесплатного горячего питания для всех обучающихся начальной школы с 1 сентября 2020 года. На сегодняшний день во всех муниципальных образованиях республики организовано бесплатное двухразовое питание для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также бесплатные завтраки за счет средств местных бюджетов для обучающихся 1-4 классов (за исключением города Баксана)", - сказал Кумыков, выступая на расширенной коллегии ведомства.

Во всех школах республики есть свои пищеблоки, оснащенные необходимым технологическим и холодильным оборудованием, но в ряде из них его необходимо обновить и увеличить количество посадочных мест в столовых. "В 41 школе столовые совмещены с иными помещениями, в 38 - столовые размещены в приспособленных помещениях, в том числе в двух имеются проблемы в части организации горячего питания обучающихся - отсутствуют технические возможности для приготовления горячих блюд. В 2020 году на улучшение качества школьного питания из федерального бюджета планируется выделить 179 млн рублей", - уточнил министр.

В республике необходимо обеспечить горячим питанием 49 тыс. 430 учащихся. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы в России. По его словам, в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать уже с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована "не позднее 1 сентября 2023 года".