Обновление лесопожарной техники впервые за 30 лет начали на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Реализация национального проекта "Экология" позволила впервые за 30 лет начать масштабное обновление лесопожарной техники и оборудования в Ставропольском крае. К 2022 году регион будет полностью укомплектован всем необходимым, сообщила в четверг ТАСС заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды края Татьяна Ковалева.

"Такого масштабного обновления техники не было около 30 лет, техника просто необходима. Существовавшая техника латалась, чинилась, использовалась. Сейчас поступают новые малые лесопатрульные комплексы, лесопожарные емкости, лесопожарное оборудование. К 2022 году в рамках национального проекта мы будем полностью укомплектованы [необходимой техникой] для тушения лесных пожаров", - сказала она.

Согласно региональному проекту "Сохранение лесов", до конца 2021 года на приобретение новой лесопожарной техники в крае направят более 220 млн рублей. Это позволит специалистам более оперативно реагировать на возникающие лесные пожары, снижать ущерб от природных возгораний.

"Была техника, которая числилась, но уже невозможно было на ней выезжать. Например, лесопожарная машина с сломанным насосом превращается просто в водовоз, но, тем не менее, числится как пожарная техника. Теперь приобретаем работающую современную технику", - пояснила Ковалева.

Помимо обновления лесопожарной техники и оборудования, в рамках проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" на Ставрополье увеличивают темпы лесовосстановительных работ, планируется, что к 2024 году погибшие либо вырубленные леса будут полностью возмещаться новыми насаждениями. Также в крае наращивается запас семян для проведения лесовосстановительных работ.