Минпросвещения КБР: ремонт малокомплектных школ необходимо включить в нацпроект

НАЛЬЧИК, 5 марта. /ТАСС/. Включение в перечень мероприятий национального проекта "Образование" ремонта малокомплектных школ помогло бы улучшить их материально-техническую базу. Такое мнение выразил в четверг и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии (КБР) Ауес Кумыков.

"Современная инфраструктура требует существенных преобразований материально-технической базы школ. Изменения должны коснуться каждой школы, включая сельские, малокомплектные - это одна из задач национального проекта "Образование", - сказал он выступая на коллегии ведомства.

По его данным, в настоящее время в КБР восемь школ находятся в ветхом состоянии, 148 требуют капитального ремонта, 20 - реконструкции. В регионе есть объекты, спроектированные и построенные в середине прошлого века и не отвечающие критериям комфорта.

"В этой связи хочу обратиться к заместителям глав местных администраций муниципальных образований о необходимости организации планомерного, поэтапного решения задач по ремонту и реконструкции зданий. Министерство уже принимает необходимые меры по данной проблеме. В 2020-2021 годах на капитальный ремонт школьных зданий с высокой степенью износа из федерального бюджета выделено более 137 млн рублей", - уточнил он.

По федеральному проекту "Современная школа" в 2019 году в КБР на создание новых мест в общеобразовательных организациях направлено 418 млн рублей. В городе Нальчике построили новую школу на 1224 места, продолжаются работы по строительству школы на 500 мест в городе Чегем, возводится новое здание школы в станице Солдатской на 250 мест, уточнил чиновник.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Развитие материально-технической базы учебных учреждений - одна из задач национального проекта "Образование".