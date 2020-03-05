Резиденты ТОР "Каспийск" в Дагестане инвестируют в создание производств 500 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 5 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана заключили соглашения с пятью компаниями, которые планируют реализовать инвестиционные проекты на территории опережающего развития (ТОР) "Каспийск" на общую сумму около 500 млн рублей, сообщил в четверг ТАСС первый вице-премьер республики Гаджимагомед Гусейнов.

"По итогам заседания комиссии по рассмотрению заявлений на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Каспийск" принято решение о заключении соглашений с пятью компаниями. Общий объем инвестиций по этим проектам составит около 500 млн рублей", - сказал Гусейнов.

Как уточнили в пресс-службе правительства Дагестана, среди проектов, которые планируется реализовать в ТОР "Каспийск", - создание производства обуви, сборочное производство газовых плит, производство мебели. Их реализация, по данным властей Дагестана, позволит создать более 200 рабочих мест.

По данным Министерства экономики и территориального развития республики, в настоящее время в реестр резидентов ТОР "Каспийск" включены 12 дагестанских предприятий. По итогам 2019 года резидентами создано 139 рабочих мест, привлечено 377 млн рублей инвестиций.

Первая в Дагестане ТОР "Каспийск" создана в одноименном моногороде в 2017 году. Режим ТОР действует на протяжении 10 лет на всей территории города. Условием для получения статуса резидента является осуществление деятельности на территории города с объемом вложений не менее 5 млн рублей и созданием не менее 20 рабочих мест в течение первого года деятельности.