Эксперты зафиксировали рост числа медведей и волков на северо-западе России за 20 лет

АРХАНГЕЛЬСК, 5 марта. /ТАСС/. Численность бурых медведей и волков в северных регионах Северо-Западного федерального округа России значительно выросла за 20 лет, это приводит к тому, что хищники чаще подходят к населенным пунктам. Об этом в четверг в кулуарах международного семинара по миграции диких хищников вблизи населенных пунктов на территории Баренцева региона рассказал ТАСС директор Федерального центра развития охотничьего хозяйства Николай Моргунов.

"По четырем регионам, которые сегодня рассматриваются - это Архангельская область, Мурманская область, Республика Коми и Карелия - наблюдается очень большое увеличение численности бурого медведя, с 2000 года по 2019 год увеличилось практически в два раза, с 22 тысяч до 44 тысяч. По СЗФО сейчас это 48,24 тыс. особей, что почти в два раза выше показателя 2000 года, когда она фиксировалась на отметке в 24,2 тыс. особей. По Северо-Западному округу численность волка в 2000 году оценивалась на уровне 3 тысяч, в 2019 г. она составляет 4,7 тыс. особей", - сказал Моргунов.

Больше всего медведей обитает в Архангельской области - около 18 тыс. животных. Как отметил Моргунов, одна из основных причин роста численности хищников - на них стали меньше охотиться, но есть и другие факторы. "В последнее время была развита трофейная охота, и это привело к тому, что произошло изъятие крупных самцов, которые являлись естественными регуляторами численности, потому что среди медведей развит каннибализм, и это единственный естественный механизм регулирования их численности. В связи с чем идет высокая выживаемость молодняка, плюс мягкие зимы, которые хорошо переносят объекты их питания, в том числе дикие копытные животные, и в целом это ведет к тому, что растет численность медведей", - пояснил собеседник агентства.

Волков тоже добывают меньше. Это затратный вид охоты и, по словам экспертов, случайно добыть волка практически невозможно. Для этого нужны специальные навыки. "Добыча волка, мы пытались сосчитать стоимость для охотника - это 30-40 тысяч. Это бензин, снаряжение, надо время. И надо еще иметь квалификацию. Ты несколько лет учишься, чтобы успех был, чтобы что-то начало получаться", - рассказал ТАСС начальник отдела государственного надзора и контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Анатолий Павлов.

Из регионов северо-запада волков больше всего обитает в Республике Коми и Архангельской области. "Хищников становится больше, потому что становится больше их кормовая база - больше диких копытных животных. У нас высокая численность и бобров, которые объекты питания рыси, волка, медведя. Популяция диких животных в целом увеличивается", - добавил Моргунов.

Как стимулировать охотников

Молодые животные выходят к населенным пунктам гораздо чаще, чем взрослые особи. По словам Моргунова, в связи с этим в близлежащих районах нужны меры по мониторингу и контролю: требуется следить за популяцией и максимально регулировать численность на этих территориях. "Например, в Вологодской области для предотвращения ДТП была распространена выдача разрешений [на добычу животных] вдоль федеральных трасс. Это создает вакуум на определенный момент, дальше он заполняется. Но если постоянно проводить данные мероприятия, то мы минимизируем количество конфликтных ситуаций", - отметил он.

Для того, чтобы охотники добывали бурых медведей и волков, в разных регионах используют разные способы стимулирования. В Вологодской области за двух взрослых добытых волков дается разрешение на добычу лося. Есть денежные компенсации. В 2019 году в Республике Коми начали выплачивать по 20 тысяч рублей за добытого медведя или волка. "Интерес появился, для сельского жителя 20 тысяч минус подоходный налог - это существенно. Многие безработные <…> занялись, но квалификации не у всех хватает, но люди учатся, и если несколько лет поддержать, то это сильная помощь", - отметил Павлов. По итогам 2019 года охотникам было выплачено около 3 млн рублей. Эту меру поддержки планируется продлить и в 2020 году.

Частота подхода животных к населенным пунктам и заходы в города и поселки стали чаще. Как отметил Моргунов, нужно решать проблему, как возвращать из населенных пунктов обратно в лес попавших туда животных. Причем это касается не только хищников, но, например, лосей. "Вывести крупное животное из Вологды или Ярославля бывает проблематично. Оно заходит на территорию ночью, проходит, пока нет машин и людей по парковым зонам, и находится в густонаселенном районе. Если его просто погнать, животное побежит напролом, и не всегда получается положительный результат, наносятся травмы населению. Или травмируется само животное и погибает", - сказал он. По словам собеседника агентства, наиболее эффективный способ - это обездвиживание животного специальными препаратами. Но эти технологии должны быть отработаны. "Помимо сотрудников охотнадзора, должны быть привлечены ветеринары, которые должны следить за состоянием животного, какую дозировку препарата нужно обеспечить, чтобы качественно проводить мероприятия", - добавил он.

Белые медведи

Как рассказал ТАСС заместитель начальника управления природных ресурсов и экологии департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа Иван Агапитов, в регионе увеличилось число подходов к населенным пунктам белых медведей, которые занесены в Красную книгу. В 2017 году медведи выходили к поселкам семь раз, в 2018 - 12 раз, в 2019 году - 10 раз, причем хищники стали уходить далеко от моря, где они обычно охотятся со льда на тюленей. В 2020 году медведь в течение месяца находился около объектов на нефтяных месторождениях Требса и Титова, что в глубине материка. "Он в течение месяца находился на объектах нефтедобычи, его мониторили, в некоторых случаях отгоняли. И через какое-то время он ушел. С 20 февраля информации о нем не поступало", - сказал Агапитов, пояснив, что в данном случае нефтяники действовали правильно, отпугивая животное.

В регионе разработан порядок действий, если к населенному пункту подошел белый медведь, сделана специальная памятка, которой теперь пользуются жители не только населенных пунктов на востоке региона и островах, но и нефтяники. "Мы даем консультации и нефтяникам: в первую очередь не подходить, постараться отпугивать и не допускать прикармливания - самое основное. Первостепенно нужно пытаться отогнать медведя, показать, что ему здесь нечего делать, что пищу он здесь не найдет, и чтобы он дальше шел по своему пути", - отметил собеседник агентства, добавив, что во всех случаях медведей удавалось отпугнуть.

Только однажды в 2014 году хищника пришлось усыпить и увезти на вертолете, поскольку животное прикормили. "Медведь зашел на объекты нефтедобычи, там было прямое нарушение, медведь прикармливался, у него было отдельное довольствие. Его увозили два раза. Первый раз увезли на остров Долгий, он через сутки вернулся обратно к столовой, потом его увезли на север острова Вайгач, больше не возвращался", - рассказал он.

По мнению Агапитова, медведи стали чаще подходить к населенным пунктам из-за изменения климата. "Скорее всего, это глобальное потепление, медведи больше находятся на материке, им приходится искать пищу в населенных пунктах. Опять же это мигрирующий вид и на пути следования ему попадаются населенные пункты", - заметил он, пояснив, что чаще белые медведи подходят к жилью в августе и осенью, пока на море не сформировался ледовый припай, с которого хищники могут охотиться.