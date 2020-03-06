Дополнительные ограждения появятся летом на лежбищах сивучей в Петропавловске-Камчатском

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 марта. /ТАСС/. Дополнительные сетчатые ограждения на лежбищах сивучей появятся летом в бухте Моховая и на мысе Чавыча в пригороде Петропавловска-Камчатского для минимизации контактов человека с дикими животными. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края Анна Данилова.

Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев во время поездки на Камчатку в феврале поручил Минприроды и Росрыболовству до середины апреля подготовить перечень мер по сохранению популяции сивуча - крупнейшего представителя семейства ушастых тюленей. На Камчатке с 2017 года работает межведомственная рабочая группа по благоустройству территорий сезонных лежек сивучей в границах Петропавловска-Камчатского, одно из решений последнего заседания - установка дополнительного ограждения на смотровых площадках, где десятки людей ежедневно наблюдают за жизнью ушастых тюленей.

"Сетчатое ограждение будет установлено в двух местах залежек летом, когда животные отправятся на север. Это будет сделано для того, чтобы шумные посетители своим поведением не пугали самок и детенышей сивучей, которые по своей натуре очень осторожны. Надеемся решить таким способом и проблему замусоривания воды, а также кормежки диких животных. Жители и гости Камчатки почему-то забывают, что бесконтрольная кормежка сивучей опасна, в первую очередь, для краснокнижных животных. С человеческой пищей к ним в организм попадают болезнетворные микроорганизмы, от которых у сивучей нет иммунитета", - сказала Данилова.

Она добавила, что работы по установке заграждения будут вестись за счет средств регионального отделения Всемирного фонда природы (WWF) России.

Опасное сближение

Сегодня несколько крупных дайв-клубов Камчатки предлагают посетителям необычное развлечение - погружение с морскими львами в бухте Русской, где на прибрежных скалах сивучи облюбовали местечко под лежбище. Стоимость подобных дайв-сайтов доходит до 5500 рублей. Дайверов, конечно, инструктируют о правилах нахождения поблизости от сивучей, но как поведет себя животное - с уверенностью сказать не может никто.

"Вес самца сивуча может доходить до тонны, он легко может травмировать человека как на берегу, так и в воде. В середине прошлого века военные в США даже тренировали этих животных, чтобы они могли выводить из строя вражеские суда, срезать морские мины на мертвых якорях, спасать утопающих после гибели судна. Представьте, сколько у них силы. Сивучи - звери хоть и миролюбивые, но дикие, любое беспокойство для них нежелательно. Вообще, мне хотелось бы, чтобы с ушастыми тюленями не пересекались люди, которые далеки от природоохраны", - сказал ТАСС завлабораторией морских млекопитающих КамчатНИРО Сергей Корнев.

Несмотря на риски, искатели острых ощущений не упускают возможности испытать себя. Как сказал ТАСС дайвер Андрей Пинтусов, чувство эйфории от необычного погружения стоит заявленных рисков.

"Я нырял с сивучами в бухте Русская в прошлом году и один раз возмущенный нашим появлением самец меня все-таки толкнул. Было больно, но терпимо. Его сородичи вели себя более миролюбиво: подплывали к нам совсем близко и аккуратно покусывали ласты. Впечатления - незабываемые. Главное помнить, что ты, все-таки, не хозяин, а гость на чужой территории", - поделился дайвер.

Смотреть разрешается

Сейчас нет ограничений природоохранного законодательства на погружение с сивучами, хотя животные занесены в Красную книгу России и Красную книгу Камчатки. Временные залежки сивучей на полуострове не включены в перечень особо охраняемых природных территорией, деятельность человека там не запрещена.

"Сезонная залежка сивучей неподалеку от Петропавловска-Камчатского появилась в результате работы в этих местах рыбоперерабатывающих предприятий. Морским львам удобнее приплывать туда, где можно лениво добыть пропитание, и, с точки зрения законодательства, запретить вести в этих местах хозяйственную деятельность мы не можем. К такой деятельности относятся и погружения дайверов с морскими львами: если люди не причиняют вред животным, то они могут это делать на абсолютно законных основания. Другой вопрос, что это не очень безопасно для самих дайверов, но каждый волен самостоятельно оценивать риски", - сказали ТАСС в Дальневосточном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Последние 60-70 лет наблюдается значительное снижение популяции сивучей - с 300 тыс. до 33 тыс. В России численность ушастых тюленей оценивается примерно в 10 тыс. особей. Причины сокращения числа животных не установлены. Среди наиболее вероятных ученые называют негативные изменения в экосистеме Мирового океана, связанные с антропогенными факторами, уничтожение зверей как "конкурента рыболовства", загрязнение вод сетями, тросами, пластиком, нефтепродуктами. Также экологи указывают на неконтролируемую добычу сивучей вблизи японского острова Хоккайдо.