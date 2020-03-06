В Ингушетии намерены вывести новый сорт кукурузы из найденных в горах 100-летних зерен

МАГАС, 6 марта. /ТАСС/. Ученые Научно-исследовательского института (НИИ) сельского хозяйства намерены вывести новый "ингушский" сорт кукурузы из горсти 100-летних зерен, которая была найдена в одной из полуразрушенных башен в горном районе республики. Об этом рассказал ТАСС директор НИИ Магомед Базгиев.

"Житель горного района у одной из средневековых башен нашел завернутый в материю глиняный горшочек, в нем лежала горсть белых зерен кукурузы, покрытых плесенью. По оценке экспертов, им примерно 100 лет, мы хотим вывести из них новый сорт, который назовем "ингушским", это кропотливый труд, который может занять до пяти лет. Мы исследовали эти зерна, но по свойствам не нашли полной схожести ни с одним сортом", - сказал Базгиев.

По его словам, зерна, имеющие жемчужный цвет и немного прозрачную поверхность, были переданы жителем горного района в НИИ три года назад, где специалисты смогли получить из них небольшой урожай кукурузы.

"Мы сушили эти зерна, грели под лампой, обрабатывали стимуляторами роста, провели всевозможные махинации и посеяли в цветочных горшках, из проросших четырех семян мы смогли получить пять початков кукурузы, берегли растения от перепадов погоды. Теперь собираемся высадить полученный урожай на большей площади. Те семена, которые мы прорастили, мы решили размножить, а потом на базе этого сорта скрещивать их с существующими сортами, чтобы получить и вывести новый", - добавил директор института.

Базгиев отметил, что выросшие растения первого урожая достигали 4 м в высоту и имели определенную устойчивость к некоторым заболеваниям.

"Я сам никогда не поверил бы, что такое возможно, что зерна кукурузы сохранили свою всхожесть спустя столько лет, нас также удивило, что из них выросли высокие растения, у которых высокая устойчивость к разным заболеваниям. Мы знаем, что, проводя исследования, при неправильном хранении кукуруза уже через два года может потерять свои свойства. Единственное объяснение, которое я нахожу этому, - стена, возле которой лежал горшок, была настолько толстой, что температура снаружи горшка менялась медленно", - сказал собеседник ТАСС, добавив, что институт также намерен возродить старые сорта яблок, которые уже не выращивают в Ингушетии.