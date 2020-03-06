Срок поиска работы людьми старшего возраста сократился вдвое на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Реализация проекта по переобучению людей старшего возраста на Ставрополье позволила сократить время, которое предпенсионеры тратят на поиск работы. Срок сократился с 12 до трех-шести месяцев, сообщили ТАСС в пятницу в краевом министерстве труда и социальной защиты.

"Основная цель мероприятия - повышение конкурентоспособности на рынке труда, повышение квалификации или получение дополнительного образования. <…> Если раньше гражданам предпенсионного возраста, оставшись без работы, приходилось более 12 месяцев находиться в ее поиске, то теперь после полученных дополнительных знаний период сократился - [он составляет] от трех до шести месяцев", - сказал представитель министерства.

В 2019 году программы переобучения и повышения квалификации по национальному проекту "Демография" на Ставрополье прошли более 3 тыс. человек: 1202 предпенсионера освоили новую для себя профессию, 1859 предпенсионеров прошли переподготовку или повысили имеющуюся квалификацию.

"Современный формат онлайн-обучения позволяет учиться без отрыва от основной работы или других важных дел. <…> Программы обучения помогают гражданам в возрасте 50 лет и старше не только решить проблему трудоустройства, но и открывают новые возможности для самореализации", - пояснил собеседник.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и состоит из пяти федеральных проектов, в том числе "Старшее поколение", который включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров. Общий бюджет нацпроекта на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.