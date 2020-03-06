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Виртуальный концертный зал на 350 мест откроется в Чечне в 2020 году

Его откроют на базе Дворца культуры им. У. Димаева в Урус-Мартановском районе

ГРОЗНЫЙ, 6 марта. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики планируют открыть виртуальный концертный зал на 350 мест в 2020 году на базе Дворца культуры им. У. Димаева в Урус-Мартановском районе по нацпроекту "Культура". Об этом ТАСС сообщил в пятницу заместитель министра культуры региона Мамед Мадаев.

"В этом году виртуальный концертный зал будет создан на базе дворца культуры им. У. Димаева в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики. На его создание из федерального бюджета планируется привлечь 45,7 млн рублей. Первый в регионе виртуальный концертный зал мы открыли в 2019 году в Грозном", - отметил Мадаев.

Как рассказали ТАСС в самом районе, открытие виртуального концертного зала имеет большое значение в первую очередь для молодежи, у которой не такой большой выбор культурных событий в жизни.

"Если даже в целом взять районную культуру, это самый лучший проект для нашей молодежи. Проект федерального уровня, который позволит им, не выезжая из района, приобщиться к культуре самого высокого уровня. Думаю, открытие виртуального концертного зала будет привлекать в Урус-Мартан также молодежь из ближайших районов", - рассказал начальник отдела культуры администрации Урус-Мартановского района Саид Айдамиров.

Виртуальный концертный зал - масштабный проект Министерства культуры РФ, реализуемый в рамках нацпроекта "Культура". Он предполагает создание равных возможностей для доступа граждан к лучшим образцам академического музыкального искусства. В рамках проекта планируется оснастить существующие в городах России залы современным техническим оборудованием, чтобы транслировать в высоком качестве выступления музыкантов как в прямом эфире, так и в записи. В рамках федерального проекта в городах России до 2024 года будет создано 500 виртуальных концертных залов.

Нацпроект "Культура" реализуется в стране в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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