В Чечне создадут четыре модельных библиотеки в 2020 году

ГРОЗНЫЙ, 6 марта. /ТАСС/. Четыре библиотеки с современным компьютерным и интерактивным оборудованием создадут в Чеченской Республике до конца 2020 года в рамках нацпроекта "Культура", сообщил ТАСС в пятницу заместитель министра культуры региона Мамед Мадаев.

"Планируем переоснащение четырех муниципальных библиотек по модельному стандарту. На эти цели мы привлекаем в этом году порядка 25 млн рублей из федерального бюджета. Это позволит повысить качество обслуживания, увеличить фонд библиотек, обеспечить доступ в интернет и создать современное библиотечное пространство для нашей молодежи, в том числе сельской", - сказал он.

Он пояснил, что финансирование на модернизацию получат Центральная библиотека Гудермесского района, Каргалинская сельская библиотека, детский отдел Центральной библиотеки города Грозного и Наурская центральная детская библиотека. "Также в этом году предусмотрено переоснащение в двух школах искусств. Сумма финансирования - порядка 6,6 млн рублей", - добавил Мадаев.