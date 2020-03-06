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В КЧР более 4 тыс. семей получили субсидии на оплату коммунальных услуг в 2019 году

Общая сумма выплат превысила 85 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 6 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии за 2019 год направили региональную субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг более 4 тыс. семей, сообщается на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"В 2019 году в республике субсидии получили 4156 семей [3,1% от общего числа семей, проживающих в регионе]. Сумма возмещенных за счет бюджетных средств субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 2019 год составила 85,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо предоставления субсидий, население пользуется социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на основании действующего законодательства. В 2019 году на предоставление гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг было предусмотрено 1,15 млрд рублей.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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