В КЧР более 4 тыс. семей получили субсидии на оплату коммунальных услуг в 2019 году

ЧЕРКЕССК, 6 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии за 2019 год направили региональную субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг более 4 тыс. семей, сообщается на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"В 2019 году в республике субсидии получили 4156 семей [3,1% от общего числа семей, проживающих в регионе]. Сумма возмещенных за счет бюджетных средств субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 2019 год составила 85,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо предоставления субсидий, население пользуется социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на основании действующего законодательства. В 2019 году на предоставление гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг было предусмотрено 1,15 млрд рублей.