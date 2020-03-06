Конкурс "Мастера гостеприимства" станет ежегодным

ПЯТИГОРСК, 6 марта. /ТАСС/. Конкурс "Мастера гостеприимства", полуфинал которого в пятницу проходит на Ставрополье, станет ежегодным, сообщил журналистам руководитель конкурса Евгений Малыгин.

"Мы очень надеемся, что практика продолжится. Конкурс молодой, мы только в прошлом году стартовали. Для того конкурса, который только начался, 21 тыс. заявок - это очень неплохо. До сих пор приходят сообщения о желании принять участие в конкурсе, мы ждем этих людей в следующем сезоне, я очень на это надеюсь", - сказал Малыгин.

Он отметил, что победители конкурса получат наставников-профессионалов в сфере гостеприимства и дополнительное образование по специальной программе в "Сколково".

"По итогам конкурса мы определим 50 лучших участников, которые получат наставников-профессионалов из отрасли, специалистов, известных людей в индустрии гостеприимства. Наши наставники связаны с отраслью гостеприимства, все состоялись как профессионалы, все умеют и знают толк в гостеприимстве и поэтому они смогут лучшим из лучших передать свои знания, свой опыт, какие-то проекты они смогут реализовать совместно. Кроме того, 25 победителей получат дополнительное образование по специальной программе "мастеров гостеприимства", которая сейчас готовится в московской школе управления "Сколково" специально под наш конкурс", - сообщил руководитель конкурса.

О полуфинале

По словам Малыгина, в ближайшие два дня Пятигорск объединит 103 мастера гостеприимства из 18 регионов страны. "В лидерах по числу приглашенных - Ставропольский край. Его представляет 41 участник, из Республики Дагестан и Ростовской области - по 11 участников полуфинала "Горный воздух". Этот полуфинал в большей степени представлен девушками, их 60,5%, 39,5% - мужчин. Двум самым молодым участницам 18 лет, двум самым опытным конкурсанткам по 56", - сказал он.

Руководитель конкурса добавил, что в первый день полуфинала будет оцениваться управленческий потенциал участников. "Сегодня участники оцениваются по управленческим компетенциям: это инновационность мышления, открытое лидерство, вдохновляющее лидерство, там целый перечень компетенций, которые мы сегодня смотрим у участников, то, насколько они креативны в тех кейсах, которые им сегодня будут предложены. По итогам мы выберем лучших", - сказал Малыгин.

"В ходе полуфинала "Горный воздух" конкурсанты будут выполнять как индивидуальные, так и групповые аналитические задания, презентовать свои проекты, а также участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами. 6 и 7 марта участникам конкурса предстоит пройти комплексную оценку деловых качеств, оценить свои возможности", - сообщил вице-президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

По словам организаторов, по результатам полуфинала будут определены лучшие конкурсанты, которые примут участие в финале проекта. В феврале полуфиналы "Мастеров гостеприимства" прошли в Сочи и Туле, 6 и 7 марта они проходят параллельно в Самаре и Пятигорске, а до конца марта очные испытания также пройдут в Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутске. Финал конкурса состоится в апреле в рамках форума "Россия - страна возможностей".

Начальник управления по молодежной политике аппарата правительства Ставропольского края Егор Басович отметил, что на Ставрополье созданы все условия для успешной реализации проектов в сфере туризма и гостеприимства. Участие в конкурсе "Мастера гостеприимства", по его мнению, дает возможность для взаимодействия, обмена идеями с другими конкурсантами, отличный шанс участников раскрыть свой потенциал.

"Такие конкурсы необходимы, поскольку это отличная возможность раскрыть свой потенциал как профессионала, а также наметить планы на будущее. Сегодня в зале очень много молодежи, мое глубокое убеждение, что такие конкурсы молодых профессионалов необходимы. На таких чемпионатах молодежь может продемонстрировать свое мастерство, мастерство профессионалов. Мы хотим, чтобы дни полуфинала не прошли бесследно и оставили у конкурсантов бесценный опыт, который будет способствовать продвижению перспективных идей и инициатив", - отметил Басович.

О конкурсе

Региональный полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Общенационального Союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) проходит на Ставрополье 6 и 7 марта. Участники представляют проекты в сфере туризма и борются за возможность получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в индустрии гостеприимства. А также могут получить гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях. Сообщается, что в течение двух основных дней полуфинала конкурсанты пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств.

Конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал в ноябре 2019 года и охватил всю Россию, на него поступило более 21,9 тыс. заявок. С февраля по апрель в девяти регионах страны проходят полуфиналы, победители которых поборются в общероссийском финале за 50 призовых мест. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

АНО "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации - создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия - страна возможностей" возглавляет президент РФ.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.