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Ресурсный центр Российского движения школьников открыли в дагестанском Каспийске

Он создан на базе школы № 6

МАХАЧКАЛА, 6 марта. /ТАСС/. Первый муниципальный ресурсный центр Российского движения школьников (РДШ) появился в городе Каспийске в Дагестане. Об этом сообщили в пятницу на сайте Министерства образования и науки Дагестана.

"Ресурсный центр Российского движения школьников открылся в Каспийске на базе школы № 6 им. Героя России генерала Магомеда Омарова. Учреждение создано с целью организационной, методической и технической поддержки проектов и мероприятий РДШ. Для активистов и координаторов 15 первичных отделений РДШ города Каспийска открытие ресурсного центра позволит в полной мере реализовывать свою общественную деятельность и творческий потенциал", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского Минобрнауки, это первое в регионе учреждение такого рода. На открытии ресурсного центра каспийские школьники презентовали работу, проделанную по четырем направлениям деятельности РДШ.

"Мы очень рады тому, что ресурсный центр начал свою работу в Каспийске и создал полноценные условия для реализации образовательных программ по направлениям деятельности РДШ", - приводят на сайте слова замглавы Каспийска Людмилы Левицкой.

Теги
РоссияСКФОДагестан
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