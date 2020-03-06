Победителями регионального этапа WorldSkills на Ставрополье стали 45 специалистов

СТАВРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Победителями регионального этапа чемпионата рабочих профессий "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Ставропольском крае стали 45 будущих и уже работающих специалистов, сообщили ТАСС в пятницу в краевом министерстве образования.

"Победителями регионального чемпионата в разных компетенциях и возрастных категориях стали 45 человек, они получили награды высшего достоинства. Из числа победителей будет формироваться сборная края, будем оценивать, на каком уровне пройдут отборочные чемпионаты в других регионах", - сказал собеседник.

В числе 45 победителей есть школьники, соревновавшиеся в категории WorldSkills Juniors (юниоры), и профессионалы, выступавшие в категории "Навыки мудрых". "В 2020 году в крае увеличилось количество компетенций, по которым соревновались участники возраста 50+ - в прошлом году их было три, в этом году четыре. По опыту прошлых лет, наши участники сильны и среди юниоров, и среди взрослых специалистов", - пояснили в министерстве.

Региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы" проходил на Ставрополье с понедельника, участниками стали 270 конкурсантов. Соревнования профессионалов проходили на 14 площадках в восьми территориях Ставрополья.

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и насчитывает 80 стран-участниц. Россия стала 60-м членом организации WorldSkills International в 2012 году.