Конкурс патриотической песни пройдет в рамках "Студенческой весны"

САМАРА, 6 марта. /ТАСС/. Тема 75-й годовщины Победы будет обыгрываться при проведении фестиваля "Российская студенческая весна". В частности, запланирован конкурс патриотической песни, сообщил в пятницу ТАСС руководитель направления по взаимодействию с партнерами автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Антон Сериков.

"В "Студенческой весне", которая в этом году будет в самых разных ее ипостасях, является одной из центральных зон, центральных тем - это, действительно, Победа. Будут конкурсы патриотической песни в рамках и отдельных, региональных "Студенческих весен", и большой, финальной "Студенческой весны". И вообще эта тематика, это направление будет приветствоваться", - сказал он в Самаре, где проходит региональный полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства".

"Российская студенческая весна" проходит в России с 1992 года. В 2020 году фестиваль состоится в Ростове-на-Дону. По данным сайта движения, он запланирован с 20 по 25 мая. Конкурсными направлениями в текущем году станут "Региональная программа", "Вокальное", "Инструментальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Мода", "Журналистика" и "Видео".