Создание центра медицинских исследований в Архангельске намерены начать в 2021 году

АРХАНГЕЛЬСК, 6 марта. /ТАСС/. Финансирование и непосредственное создание центра комплексных научных медицинских исследований в Арктике на базе университета в Архангельске планируется начать с 2021 года. Об этом по итогам совещания в регионе сообщил журналистам в пятницу заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

В сентябре в ходе выездного заседания дискуссионного клуба ПОРА Архангельская область предложила создать центр комплексных научных медицинских исследований в Арктике на базе Северного государственного медицинского университета (СГМУ). Крутиков, который участвовал в обсуждении по видеосвязи, отметил важность создания такого центра и сказал, что предложение будет поддержано.

"Договорились подготовить программу развития университета. Задача - в этом году ее защитить, добиться получения ресурсов на эту программу и в следующем году уже начинать эту работу", - сказал Крутиков.

Он пояснил, что после подготовки программу необходимо будет защищать в Минфине РФ и кабмине. По его словам, финансирование на создание центра также возможно получить не ранее 2021 года.

Клиника при СГМУ

Крутиков сообщил, что при СГМУ должна быть создана своя университетская клиника. "У университета нет своего клинического центра, его надо, безусловно, делать. Любой медицинский университет должен в первую очередь иметь свою клинику, свои клиники, чтобы у студентов была практическая база для работы", - сказал Крутиков.

В настоящее время медуниверситет в ходе подготовки студентов пользуется базами других медицинских учреждений. Крутиков также отметил, что в вузе необходимо расширять базу для научных исследований. "Исследования в сфере здоровья граждан, они тоже требуют наращивания исследовательской инфраструктуры, технической базы", - добавил он.

Об университете

Северный государственный медицинский университет был образован в 1932 году. СГМУ является единственным медицинским вузом Арктической зоны РФ. В СГМУ учатся студенты из 24 регионов страны, это основной медицинский вуз для северных регионов европейской части России. В вузе обучается более 4,8 тыс. студентов.