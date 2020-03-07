"Молодежка ОНФ" в Якутии устроила праздник для пациенток перинатального центра

ЯКУТСК, 7 марта. /ТАСС/. Команда общественной организации "Молодежка ОНФ" в Якутии присоединилась к всероссийской акции "Ты прекрасна!", посвященной празднованию Международного женского дня. Поздравления в стихах и цветы получили молодые мамы, которые выписались из перинатального центра в Якутске, а также женский персонал центра, продолжающий работать во время праздника. Об этом сообщил в субботу журналистам координатор "Молодежки ОНФ" в Якутии Дмитрий Паньков.

"Наша команда "Молодежки ОНФ" в первую очередь поздравила новоиспеченных матерей с этим замечательным днем, ведь матери являются фундаментом счастливой семьи. Медперсонал мы также поздравили, это те женщины, которые находятся на передовой и несмотря ни на что выполняют свой профессиональный долг", - сообщил Паньков.

В течение акции активисты поздравили 13 молодых матерей и 15 работников медперсонала перинатального центра.

С 6 по 9 марта "Молодежка ОНФ" проводит всероссийскую акцию "Ты прекрасна!", где раздает поздравительные открытки молодым мамам у родильных домов, а также всем женщинам, кто в праздничные дни работает или несет службу. Помимо Якутии, в акции участвуют активисты из Башкирии, Татарстана, Омской, Липецкой и Мурманской областей и Санкт-Петербурга. Активных членов команды "Молодежки ОНФ" в Якутии насчитывается около 120 человек.

Перинатальный центр был создан в Якутске в 2001 году. Новое семиэтажное здание центра открылось в марте 2018 года. В нем расположились стационар на 130 коек, консультативно-диагностическое отделение на 150 посещений в смену, отделения реанимации и интенсивной терапии для женщин и новорожденных, отделение катамнеза для детей раннего возраста. В 2019 году в Якутии родилось около 12,8 тыс. детей, из них в перинатальном центре - около 5,5 тыс. детей.