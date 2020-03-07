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75-летие Победы

Полицейские Севастополя поздравили с 8 Марта участницу Великой Отечественной войны

Ее также поздравили с наступающим юбилеем Победы и вручили медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг."

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции поздравили с Международным женским днем Нину Сатымову - последнего в Севастополе ветерана, после войны служившего в органах внутренних дел. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе городского УМВД.

"Накануне Международного женского дня сотрудники полиции поздравили Нину Васильевну Сатымову. Нина Васильевна - ветеран Великой Отечественной войны: была призвана в 1943 году, служила радистом, принимала участие в боях при освобождении Польши. После войны вышла замуж за сотрудника органов внутренних дел в Вологде, сама она также работала в органах, но в качестве вольнонаемного сотрудника. В нашем севастопольском полицейском гарнизоне Нина Васильевна, к сожалению, последний участник Великой Отечественной войны", - рассказала представитель полиции.

Она уточнила, что ветеран, несмотря на свой возраст - почти 96 лет, очень бодра и активна. Любит гостей, с удовольствием общается с ними и рассказывает о своей жизни. С посетившими ее накануне праздника сотрудниками МВД она даже спела песни, любимые с молодости.

"Мероприятие проводилось в рамках мероприятия "8 Марта в каждый дом". Но сотрудники полиции, в том числе врио начальника УМВД по городу Севастополю Андрей Кузнецов, поздравили Нину Васильевну и с наступающим юбилеем Победы. Ей вручили медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.", и этому она была рада больше всего", - отметили в пресс-службе ведомства.

Теги
РоссияКрым75-летие Победы
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