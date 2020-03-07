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Дети-инвалиды станут участниками серии легкоатлетических забегов на Ставрополье

Пилотный проект проведут совместно с центром поддержки детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья "Солнечный городок" в Ессентуках

СТАВРОПОЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Дети с ограниченными возможностями здоровья станут участниками серии легкоатлетических забегов на Кавказских Минеральных Водах в Ставропольском крае в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС представитель АНО "Центр массового спорта "Кавказран" Михаил Шоров.

"Проект позволит обеспечить централизованное участие детей с ограниченными возможностями здоровья в спортивных мероприятиях. Мы возьмем на себя расходы по транспортировке детей. Они с удовольствием готовы приехать, им будет предоставлен специализированный транспорт, волонтеры, сопровождающие люди. Некоторые дети не могут принимать участия в самом забеге и могут стать болельщиками", - сказал он.

Серия забегов Kavkaz.Run проходит в регионах Северного Кавказа с 2017 года и включает в себя марафоны, полумарафоны, горные и карнавальные забеги и другие мероприятия. В 2020 году во время забегов будет реализован спецпроект под названием "Бег как жизнь" - дети-инвалиды выйдут на старт вместе с обычными бегунами.

"Вывезти таких детей куда-то, кроме как на обычную прогулку, это целый процесс. Планируется, что во время организации забегов будут подготовлены сопровождающие из числа волонтеров, проведем с ними несколько тренировок и инструктажей, расскажем, как помочь детям на спортивном мероприятии, это требует определенной подготовки", - пояснил Шоров.

Пилотный проект будет проведен совместно с центром поддержки детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья "Солнечный городок" в Ессентуках. Воспитанники центра смогут стать участниками Пятигорского полумарафона в конце мая 2020 года. Организаторы планируют, что в последующих забегах в 2020 году число участников может расшириться.

В 2020 году победителями первого конкурса президентских грантов стали 2 017 некоммерческих организаций со всех регионов страны. Они получат в общей сложности 4,1 млрд рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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