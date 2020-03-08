В Петербурге военный оркестр концертом поздравил с 8 Марта 100-летнюю блокадницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Оркестр штаба Западного военного округа (ЗВО) поздравил мини-концертом 100-летнюю защитницу блокадного Ленинграда Зою Трофимовну Зиновьеву с Международным женским днем. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ЗВО.

"Позвольте от всего личного состава Западного военного округа поздравить вас с Международным женским днем, выразить наше восхищение вашей стойкостью, вашей жизнью и судьбой! Примите наш искренний музыкальный подарок", - цитирует пресс-служба слова военного дирижера оркестра штаба ЗВО старшего лейтенанта Григория Велько.

Мини-концерт состоялся дома у Зои Трофимовны, он начался с поздравлений в ее адрес и вручения букета тюльпанов. Оркестр исполнил мелодии песен "Эх, Ладога!", "В лесу прифронтовом", "Смуглянка", "Прощание славянки" и другие композиции. "Я признательна вам за внимание и ваш подарок, песни военных лет помогли нам выстоять в годы блокады", - поблагодарила военнослужащих Зоя Зиновьева.

Зоя Трофимовна Зиновьева родилась в 1920 году, она встретила войну студенткой института советской торговли, отказалась от эвакуации и осталась защищать любимый город. В районе Кингисеппа она строила оборонительные сооружения, с 1942 года служила в военно-восстановительных войсках Ленинградского фронта, вместе с другими девушками на Дороге жизни выполняла тяжелые погрузочные работы. После войны продолжила работать по профилю обучения, руководила известным универмагом "Пассаж", была депутатом. Зоя Зиновьева - ветеран труда, награждена медалями "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией", другими правительственными наградами.