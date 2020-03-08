{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге военный оркестр концертом поздравил с 8 Марта 100-летнюю блокадницу

Поздравления принимала Зоя Трофимовна Зиновьева, которая в годы блокады строила оборонительные сооружения, а затем служила в военно-восстановительных войсках Ленинградского фронта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Оркестр штаба Западного военного округа (ЗВО) поздравил мини-концертом 100-летнюю защитницу блокадного Ленинграда Зою Трофимовну Зиновьеву с Международным женским днем. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ЗВО.

"Позвольте от всего личного состава Западного военного округа поздравить вас с Международным женским днем, выразить наше восхищение вашей стойкостью, вашей жизнью и судьбой! Примите наш искренний музыкальный подарок", - цитирует пресс-служба слова военного дирижера оркестра штаба ЗВО старшего лейтенанта Григория Велько.

Мини-концерт состоялся дома у Зои Трофимовны, он начался с поздравлений в ее адрес и вручения букета тюльпанов. Оркестр исполнил мелодии песен "Эх, Ладога!", "В лесу прифронтовом", "Смуглянка", "Прощание славянки" и другие композиции. "Я признательна вам за внимание и ваш подарок, песни военных лет помогли нам выстоять в годы блокады", - поблагодарила военнослужащих Зоя Зиновьева.

Зоя Трофимовна Зиновьева родилась в 1920 году, она встретила войну студенткой института советской торговли, отказалась от эвакуации и осталась защищать любимый город. В районе Кингисеппа она строила оборонительные сооружения, с 1942 года служила в военно-восстановительных войсках Ленинградского фронта, вместе с другими девушками на Дороге жизни выполняла тяжелые погрузочные работы. После войны продолжила работать по профилю обучения, руководила известным универмагом "Пассаж", была депутатом. Зоя Зиновьева - ветеран труда, награждена медалями "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией", другими правительственными наградами.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Единственного кочующего автора Арктики выдвинули на соискание Нобелевской премии
Ненецкая писательница Анна Неркаги номинирована на премию в третий раз
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС