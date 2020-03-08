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В Самаре для 96-летней участницы ВОВ провели мини-парад в честь 8 Марта

Оркестр ЦВО исполнил под окнами квартиры ветерана попурри из весенних композиций
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Описание
Зинаида Шкуратова
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 8 марта. Военнослужащие 2-й общевойсковой армии и юнармейцы трех школ провели в Самаре мини-парад для участницы Великой Отечественной войны 96-летней Зинаиды Шкуратовой в честь Международного женского дня. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Началось торжество с посещения квартиры участницы войны и ее поздравления командующим 2-й общевойсковой армией генерал-лейтенантом Андреем Колотовкиным. За мини-парадом участница войны наблюдала из окна своей квартиры на третьем этаже. Военнослужащие и юнармейцы хором произнесли слова поздравления в адрес Зинаиды Федоровны. Также участники мини-парада произнесли трехкратное "Слава" ветерану Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Во время мини-парада оркестр ЦВО исполнил попурри из весенних композиций, участники прошли торжественным маршем, после чего поднялись домой к ветерану, подарили ей тюльпаны, открытки и письма. "Один из юнармейцев выразил желание прочитать ей стихотворение. Зинаида Федоровна тоже не осталась в стороне и в ответ прочитала стихи о войне", - говорится в сообщении.

Фотографию ветерана загрузили на сайт "Память народа". Она будет включена в мультимедийный музей "Дорога Памяти", который строится в подмосковном парке "Патриот" в честь 75-летия Победы.

Зинаида Федоровна Шкуратова родилась в 1924 году. В годы войны она вынесла с поля боя более 120 красноармейцев. Во время службы на санитарной летучке Зинаида Федоровна оказала медицинскую помощь более 3 тыс. пациентов, о чем указано в архивных документах на сайте "Память народа". В ходе боев получила контузию, а от ранения осколком однажды спаслась благодаря медицинской сумке. Награждена медалью "За боевые заслуги", другими наградами.

Теги
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