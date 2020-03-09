Историки считают, что устроившие геноцид в детдоме Ейска убивали больных в Таганроге

КРАСНОДАР, 9 марта. /ТАСС/. Зондеркоманда СС-10 "а", которая фигурирует в уголовном деле о массовом убийстве воспитанников Ейского детского дома на Кубани в 1942 году, причастна к нескольким эпизодам геноцида в Ростовской области. Как рассказал ТАСС директор государственного архива Ростовской области Николай Трапш, найдены показания свидетелей, которые называют фамилии нацистов, расстреливавших и убивавших душевобольных в Ростове-на-Дону и в Таганроге.

В октябре 2019 году СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома членами зондеркоманды СС-10 "а". По данным ведомства, ранее за совершение массовых убийств были осуждены доктор Курт Кристман и часть военнослужащих, однако начальник гестапо города Ейска обер-лейтенант Бедедекер, комендант города Кандлер и врач гестапо Штраух избежали уголовного преследования. В феврале 2020 года СК РФ сообщал, что проверяет на причастность к геноциду лишенного гражданства Канады переводчика зондеркоманды Гельмута Оберлендера.

"В государственном архиве Ростовской области хранятся документы с показаниями свидетелей об уничтожении немецко-фашистскими оккупантами больных Ростовской и Таганрогской психиатрических больниц. В октябре 1941 года в Таганроге расстреляли 34 пациента психиатрической больницы и 38 человек в колонии для душевнобольных в селе Дмитриадовке в 15 км от Таганрога. Умерщвление пациентов Ростовской психиатрической больницы в душегубках происходило в августе 1942 года, всего было убито 72 человека. В списках лиц офицерского состава германской армии - участников расстрелов и зверств над советскими гражданами значатся офицеры зондеркоманды СС-10 "а" - Тримборн, Геймбах, Герц, Востенберг", - сказал Трапш.

По словам Трапша, точное количество убитых в Ростовской области в душегубках до сих пор не установлено, неизвестно, были ли выжившие, в архиве не располагают данными о местах захоронения убитых в период геноцида и о том, проводились ли когда-либо эксгумации их тел.

Однако доцент кафедры отечественной истории XX-XXI веков Южного федерального университета (ЮФУ) Антон Аверьянов рассказал ТАСС, что у историков есть приблизительные данные о количестве погибших в ходе операций зондеркоманды и о том, что ее члены могут быть причастны к событиям в еще одном населенном пункте региона. "На территории области это три города - Таганрог, Новочеркасск и Ростов-на-Дону. Всего около 200 человек погибли в этих трех городах в период оккупации. Во всех случаях это были пациенты психиатрических клиник, то есть они намеренно преследовали больных людей", - сказал он.

Масштабы деятельности зондеркоманды

Замдиректора Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова Марина Сидоренко рассказала ТАСС, что историки полагают, что зонедеркоманда могла быть причастна к ряду карательных операций не только на Кубани и в Ростовской области, но и в других регионах юга и Северного Кавказа.

"Одновременно с событиями в Ейске в октябре 1942 года такие карательные операции проводились нацистами как в Ростовской области, так и в Ставропольском крае, и в Карачаево-Черкесии. Материалы нашего дела разбросаны по всему югу России и Северному Кавказу. Сейчас мы изучаем документы, возможно, и в ставропольских архивах что-то найдется по Ейскому делу", - сказала Сидоренко.

Она пояснила, что свидетельства были обнаружены в ходе подготовки проекта "Помни о нас", куратором которого является уроженка Краснодарского края кандидат исторических наук, доктор философии Ирина Реброва, проживающая в Германии. В архивных документах в Мюнхене ею были обнаружены свидетельства геноцида, совершаемого членами зондеркоманды в южных регионах России.

Сидоренко пояснила, что члены зондеркоманды преследовали цель уничтожения людей, страдающих тяжелыми заболеваниями. Так, например, кроме событий в Ейском детском доме на Кубани карательные операции проводились в Усть-Лабинском и Выселковском районах. В частности, в Выселковском районе были уничтожены пациенты Беразанской психиатрической больницы, отметила Сидоренко.

Выдать в Россию

Согласно историческим справкам, в начале Великой Отечественной войны в Ейский детский дом перевезли порядка 200 детей, эвакуированных из детского дома в Симферополе. В 1942 году Ейск был оккупирован немецкими войсками, в октябре детей погрузили в несколько грузовиков и увезли к месту будущего захоронения. Тела 214 убитых детей обнаружили после освобождения Краснодарского края в 1943 году, в районе Широчанского хутора. Согласно исследованиям братских могил, дети могли быть погребены либо заживо, либо погибли в результате отравления газом в грузовиках, на которых их перевозили.

В середине февраля этого года СК РФ сообщил, что в Канаду направлен запрос о предоставлении архивных данных на проверяемого на причастность к геноциду в детском доме Ейска на Кубани в 1942 году Гельмута Оберлендера. По данным ведомства, Оберлендер служил в немецких войсках переводчиком, в 1940-х и 1960-х годах, когда ряд членов зондеркоманды были задержаны и осуждены, он скрылся от органов предварительного следствия и избежал уголовной ответственности. СК РФ также сообщал, что Верховный суд Канады в декабре 2019 года лишил Оберлендера, скрывшего от канадских властей факт участия в деятельности указанного подразделения, выданного ранее гражданства.

В Совете Канады по делам беженцев и иммиграции в начале марта сообщали, что миграционные власти Канады начали процесс рассмотрения вопроса о депортации Оберлендера. Однако его адвокаты настаивают на закрытии дела из-за отсутствия юрисдикции. По их мнению, миграционные службы не могут выписать приказ на депортацию, так как Оберлендер имеет статус лица, постоянно проживающего в Канаде, хоть и без канадского гражданства. В Канаду Оберлендер попал в 1954 году и получил здесь вид на жительство.

"Мы считаем необходимым выдачу именно России проверяемого на причастность к событиям в Ейском детском доме Гельмута Оберлендера, чтобы его судить именно по российским законам, так как преступление было совершено на территории Советского Союза", - сказала ТАСС Сидоренко.

Она пояснила, что выдачи Оберлендера также добивается Израиль. "В этом государстве он входит в число нацистских преступников, остающихся в живых и не понесших наказание. Он может быть причастен к геноциду евреев, так как и здесь на Кубани, и не только у нас, наравне с инвалидами члены зондеркоманды СС-10 "а" истребляли и евреев, независимо от того, были ли они страдающими заболеваниями, или обычными людьми", - пояснила собеседница агентства.

Сидоренко добавила ТАСС, что после лишения гражданства Оберлендера также могут депортировать на Украину, так как он родился в селе Молочанск Запорожской области. "Он может попросить убежище на Украине, на своей родине. Либо его могут выдать в какую-либо другую независимую страну, принимающую депортированных, например, в Литву или Польшу", - резюмировала замдиректора Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова.