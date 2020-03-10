Около тысячи жителей Приморья проголосовали за маршруты для дальневосточной авиакомпании

ВЛАДИВОСТОК, 10 марта. /ТАСС/. Власти Приморского края получили около тысячи предложений по организации новых маршрутов для будущей единой дальневосточной авиакомпании. Пожелания граждан были собраны в ходе проводимого опроса и будут использованы Минтрансом Приморья при подготовке предложений по изменению существующей сети авиамаршрутов, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморского края.

Вопрос создания единой авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке прорабатывает правительство РФ по поручению президента России Владимира Путина. Ранее сообщалось, что рассматривается несколько вариантов создания авиакомпании: на базе существующей или организация нового перевозчика.

"Пожелания граждан Минтранс Приморья будет использовать при подготовке предложений по корректировки действующих и рассмотрении новых авиамаршрутов", - сообщили в пресс-службе регионального правительства и добавили, что в голосовании за десять дней приняли участие 964 человека.

Среди наиболее частых пожеланий, участники опроса называют прямые авиарейсы из Владивостока в Оху на Сахалине и в Нерюнгри в Якутии. Несколько голосовавших просят о рейсах в Хабаровск из поселка городского типа Терней на севере Приморья. Дело в том, что этот населенный пункт примерно одинаково удален и от Владивостока (670 км) и от Хабаровска (710 км).

В пресс-службе правительства Приморского края ТАСС разъяснили, что голосование организовано для приморцев. Проходит ли сбор мнений в других дальневосточных регионах, неизвестно.

В середине февраля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что авиакомпания, которую планируется создать для перевозок на Дальнем Востоке, получит около двадцати самолетов SSJ-100. Также ранее сообщалось, что рассматривается вопрос создания авиакомпании для ДФО на базе "Авроры" (дальневосточная дочерняя компания "Аэрофлота") или на базе "Якутии".

Авиапассажирское сообщение в Приморье

В настоящее время прямое регулярное авиасообщение связывает Владивосток с Петропавловском-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Анадырем, Благовещенском и Якутском.

В 2020 году в Приморье регулярные внутрикраевые авиаперевозки выполняются по 13 маршрутам. В неделю осуществляется от 40 до 49 рейсов, в зависимости от сезона.