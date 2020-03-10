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Распространение коронавируса нового типа

Студентам ДВФУ из Китая разрешили дистанционно подготовить дипломные работы

Вуз также рассматривает возможность организации связи в формате видеоконференции, чтобы преподаватели могли проводить консультации, практические и лекционные занятия
Описание
© Сергей Карпов, ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 10 марта. /ТАСС/. Китайские студенты выпускного курса, которые не смогли вернуться в вузы Приморья после каникул из-за вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, смогут подготовить дипломные работы удаленно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Российские власти продлили ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса в Китае до 1 апреля. В ДВФУ к занятиям не смогли приступить более 700 из 1,5 тыс. студентов из КНР и около 20 учащихся из Республики Корея.

"Есть среди обучающихся и студенты выпускного курса, которые в этом году готовят дипломные работы по экономике. С этим мы спокойно справимся. Формат взаимодействия с научными руководителями отлажен и систематизирован, у них большой опыт работы с иностранными студентами. Так что в случае необходимости дипломные работы могут быть полностью подготовлены удаленно. Это будет первый случай в нашей практике. Если границы не откроют, то для иностранных студентов могут быть выделены отдельные даты итоговых экзаменов. Но мы надеемся, что этого не потребуется и границы к этому времени уже откроют", - сообщили в пресс-службе ДВФУ.

В пресс-службе ДВФУ разъяснили, что все студенты, которые находятся в Китае, написали заявления о переходе на индивидуальные учебные планы с применением электронного обучения и дистанционных технологий. "Для студентов разработаны электронные учебные курсы, включающие комплект лекционного материала, задания для практических работ и материалы для самопроверки, перечень тем курсовых работ и другие материалы. Сопровождение процесса обучения будет осуществляться... с применением различных видов современной связи", - разъяснили в пресс-службе.

В формате видеоконференции

ДВФУ рассматривает возможность организации связи в формате видеоконференции, чтобы преподаватели могли проводить консультации, практические и лекционные занятия. "Ввиду того, что доступ к российским образовательным платформам и онлайн-курсам ограничен для китайского сегмента, нет возможности использовать существующие сервисы. Именно поэтому мы сейчас разрабатываем способы обучения в формате видеоконференции", - разъяснили в университете и добавили, что по возвращению в Россию у студентов при необходимости будет скорректирован учебный план, чтобы исключить возможные пробелы по академической успеваемости.

Теги
РоссияКитайПриморский крайДальний ВостокРаспространение коронавируса нового типа
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