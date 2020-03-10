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В нацпарке Приморья обустроили фотоукрытие для наблюдения за дикими животными

Особенность укрытия - смотровые окна и система клапанов для фотокамер, чтобы оперативно найти наилучший ракурс
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 10 марта. /ТАСС/. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" на юге Приморского края обустроили укрытие для наблюдения и фотосъемкой за дикими животными на максимально близком расстоянии. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба организации.

"В нацпарке "Земля леопарда" установлено новое фотоукрытие, предназначенное специально для наблюдения за копытными на максимально близком расстоянии. У новой точки, которая позволит в естественной среде увидеть множество пятнистых оленей, кабанов и косуль, уже зафиксированы целые стада этих диких животных", - говорится в сообщении.

Такой объект для мониторинга за копытными животными построен для проживания двух человек на протяжении нескольких дней: внутри есть все необходимое оборудование. Особенность укрытия - смотровые окна, позволяющие увидеть приближение животных, а также система клапанов для фотокамер, чтобы оперативно найти наилучший ракурс. Рядом с укрытием оборудована подкормочная площадка с сеном и зерном, привлекающая оленей, косуль, кабанов и, в особых случаях, амурского тигра. Здесь же специалисты установили фотоловушку для фиксации животных.

"Порой, чтобы животное попало в объектив камеры, фотографу приходится несколько дней вести поиск и наблюдение. Особенно эта работа осложняется в морозы, когда замерзают и техника, и люди. Проделав большую работу, нам удалось значительно упростить этот процесс, сделать пребывание гостей комфортным, а шанс поймать удачный кадр - высоким", - приводятся в сообщении слова заместителя директора ФГБУ "Земля леопарда" по экопросвещению и туризму Олеси Малюковой.

Специальные фотоукрытия работают на территории нацпарка в рамках проекта "Дикий Дальний Восток". Он создан при поддержке АНО "Дальневосточные леопарды" и Фонда президентских грантов. Большинство фотоукрытий приспособлены для съемки дальневосточных леопардов, амурских тигров, харзы и других хищных млекопитающих. Отдельная точка оборудована для наблюдения за птицами, в частности за черным грифом - крупнейшим пернатым в России.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока. По итогам 2018 года, здесь отмечен 91 взрослый леопард и не менее 22 котят. Кроме того, здесь же зафиксирована максимальная плотность обитания амурского тигра.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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