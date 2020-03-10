Второе казино игорной зоны "Приморье" откроется в мае

ВЛАДИВОСТОК, 10 марта. /ТАСС/. Открытие игорно-развлекательного комплекса "Шамбала", второго в игорной зоне "Приморье", запланировано на май 2020 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Приморья.

"Российский инвестор проекта "Шамбала" в игорной зоне "Приморье" завершает строительные работы. Открытие первого этапа игорно-развлекательного комплекса ожидается в мае. Объем инвестиций составит 8 млрд рублей. Объект "Шамбала" станет вторым объектом на территории игорной зоны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что монолитные работы здания завершены. На начало марта инвестор осуществляет монтаж и пусконаладочные работы оборудования, а также монтаж внутренних и наружных инженерных сетей. Параллельно внутри здания проводятся отделочные работы на всех этажах. Полностью закуплена мебель и отделочные материалы, ведется сборка и установка кухонного оборудования.

Игорная зона "Приморье" расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади 619 га планируется построить рестораны и казино, а также объекты развлекательного типа, общий объем инвестиций составляет 107 млрд рублей. Здесь уже действует гостинично-развлекательный комплекс с казино Tigre de Cristal, а на 2020 год, кроме "Шамбалы", запланировано также открытие проекта Naga Vladivostok.

Игорная зона входит в состав масштабного туристического проекта "Интегрированный развлекательный курорт "Приморье". Общий объем инвестиций в проект составляет 114 млрд рублей. На данный момент Корпорация развития Приморского края заключила соглашения на общую сумму 78 млрд рублей с инвесторами из России, Гонконга, Камбоджи, Республики Корея, Японии.

Казино вносят заметный вклад в бюджет региона. Ежемесячно инвесторы выплачивают фиксированную сумму за одну единицу игорного оборудования: игровой автомат и игровой стол. По данным краевой администрации на октябрь, когда первый открывшийся здесь комплекс, Tigre de Cristal, праздновал четвертую годовщину открытия, ежегодно отель с казино приносит в государственный бюджет почти 500 млн рублей, больше половины от этой суммы идет в бюджет Приморья, это 9% от всей суммы налогов краевого бюджета.