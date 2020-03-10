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75-летие Победы

Оркестр Башмета впервые исполнит мелодии военных лет на Мамаевом кургане 8 мая

По словам заместителя губернатора Волгоградской области Владимира Попкова, концерт состоится в вечернее время, внего будет интегрирована традиционная акция "Свет Великой Победы"

ВОЛГОГРАД, 10 марта. /ТАСС/. Всероссийский юношеский симфонический оркестр (ВЮСО) под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета впервые исполнит мелодии и песни военных лет на большом концерте в Волгограде на Мамаевом кургане 8 мая, в канун 75-летия Победы. Об этом сообщил ТАСС заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков.

"Масштабное действо, где будут музыка, стихи, театральные постановки, состоится 8 мая у Озера слез на Мамаевом кургане. Всего задействуют около 600 музыкантов, исполнителей, артистов. Такого у нас еще не было. Центральная тема - юбилей Великой Победы. Песни и мелодии времен Великой Отечественной войны исполнит Всероссийский юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета", - сказал заместитель главы региона. В комитете культуры Волгоградской области уточнили, что оркестр Башмета уже приезжал в Волгоград с концертами, но такое масштабное постановочное выступление этого коллектива на Мамаевом кургане состоится впервые.

Попков уточнил, что концерт на Мамаевом кургане входит в федеральную повестку празднования 75-летия Победы и является телевизионным проектом одного из ведущих федеральных телеканалов. По данным организаторов, за дирижерским пультом будет сам маэстро. Планируется, что оборудование для проведения этого масштабного праздничного действа привезут из Москвы и Санкт-Петербурга в Волгоград на 80 большегрузных автомобилях.

По словам заместителя губернатора, концерт состоится в вечернее время. В него будет интегрирована традиционная акция "Свет Великой Победы". Директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев, в чьем ведении находится мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, сообщил, что в дни празднования юбилея Победы современные проекторы в формате 3D озарят 85-метровую статую "Родина-мать зовет" впервые после ее реставрации. Обновление монумента началось в 2017 году, работы будут завершены в конце марта. Торжественное открытие после масштабной реставрации состоится в конце апреля.

"Телевизионный проект еще одного федерального канала запланирован на 7-8 мая на Центральной набережной Волги. Здесь состоятся выступления творческой молодежи всех городов-героев и городов воинской славы. Это будут молодые исполнители, звезды эстрады", - сказал заместитель губернатора. Тематика - песни военных лет в современной аранжировке, но без изменения их смысла. Главная задача этого проекта в том, чтобы молодежь прониклась подвигом фронтовиков, знала и помнила о подвиге тех, кто завоевал Победу, подчеркнул Попков.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр был создан Юрием Башметом в 2012 году. Коллектив формируется на основе всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. В настоящее время в его состав входят более тысячи молодых музыкантов из 45 городов России в возрасте от 10 до 22 лет.

Город-герой Волгоград

Город-крепость Царицын (ныне Волгоград) был построен в 1589 году для охраны южных рубежей Московского государства. В 1925 году Царицын был переименован в Сталинград. У берегов Волги в 1942-1943 годах произошло самое крупное сухопутное сражение Второй мировой войны. Потери с обеих сторон превысили 2 млн человек. По всеобщему признанию, битва под Сталинградом стала коренным переломом в войне. В 1961 году город переименовали в Волгоград.

8 мая 1965 года Президиум Верховного Совета СССР утвердил положение о почетном звании "город-герой", которое было присуждено Москве, Ленинграду, Волгограду, Киеву, Севастополю и Одессе. Тогда же звание "крепость-герой" получила Брестская крепость.

15 октября 1967 года в ознаменование победы Красной армии под Сталинградом был открыт историко-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в центральной части Волгограда. Во время Сталинградской битвы здесь шли ожесточенные бои. Композиционным центром ансамбля является величественная скульптура "Родина-мать зовет!" Евгения Вучетича, которая является символом города-героя Волгограда.

Теги
РоссияВолгоградская областьБашмет, Юрий Абрамович75-летие Победы
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