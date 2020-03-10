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В Красноярске выбрали проект для памятника участникам воздушной трассы "Аляска-Сибирь"

Памятник планируют установить в 2021 году возле здания бывшего красноярского аэропорта

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Работа скульптора Андрея Кияницына победила на конкурсе проектов памятника участникам авиатрассы "Аляска-Сибирь" (АЛСИБ) в Красноярске, по которой в годы Второй мировой войны Соединенные Штаты поставляли в СССР военные самолеты по программе ленд-лиза. Об этом во вторник ТАСС сообщил один из организаторов конкурса, член Русского географического общества (РГО) Владимир Черников.

"Победителем стал проект красноярского скульптора Андрея Кияницына. Он автор известных в городе работ: "Дядя Яша и стажер", "Фотограф", "Дворник Петровна", - сообщил Черников.

По данным Красноярского краевого отделения РГО, на конкурс были представлены работы из Красноярска, Москвы, Магадана и Минска. Работа-победитель изображает трех идущих летчиков. Они обрамлены полукольцом - символом воздушного моста между двумя странами.

Предварительно, памятник планируется установить в 2021 году возле здания бывшего красноярского аэропорта. Стоимость предварительно оценивается в 45 млн рублей, уточнил Черников.

"Алсиб" - воздушная трасса "Аляска - Сибирь", по которой в годы Второй мировой войны советские и американские летчики перегоняли истребители и бомбардировщики, поставляемые из США в СССР по лэнд-лизу - договору аренды вооружения. Американская часть трассы начиналась в городе Грейт-Фолс в штате Монтана и заканчивалась в Фэрбанксе на Аляске. Участок российской воздушной трассы проходил через Уэлькаль и Анадырь на Чукотке и заканчивался в Красноярске. Протяженность трассы составляла более 6,5 тыс. км.

Красноярск был выбран в качестве важнейшего пункта переправы самолетов благодаря развитой транспортной инфраструктуре - там были созданы все условия для обучения, содержания, технического обслуживания и дальнейшей переправы на фронт большого количества самолетов различного типа.

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