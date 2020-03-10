Полуфинал конкурса "Учитель будущего" соберет в Грозном более 50 команд из регионов СКФО

ГРОЗНЫЙ, 10 марта. /ТАСС/. Окружной полуфинал профессионального конкурса "Учитель будущего", который входит в платформу "Россия - страна возможностей" и реализуется по нацпроекту "Образование", соберет в Грозном более 50 команд из регионов Северного Кавказа, сообщили во вторник в пресс-службе конкурса.

"13 марта в Грозном откроется региональный полуфинал профессионального конкурса "Учитель будущего" - нового проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - для участников из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). От Северо-Кавказского федерального округа на конкурс поступило 3573 заявки. Приглашение в полуфинал получили 54 команды, участники которых показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования", - отметили в пресс-службе.

В течение трех дней участники пройдут конкурсные испытания, подготовленные в формате "педагогического триатлона" и включающие в себя педагогические дебаты, методический конструктор и кейс-игру. "Для команд полуфиналистов, помимо конкурсных испытаний, подготовлен образовательный блок: встречи, лекции и мастер-классы. Также в полуфинале примут участие будущие учителя - две студенческие команды. Свои силы в конкурсных испытаниях попробуют студенты старших курсов Чеченского государственного педагогического университета", - добавили в пресс-службе.

По итогам окружного полуфинала будут определены участники финала конкурса, который пройдет в рамках форума "Россия - страна возможностей" в Москве с 16 по 22 апреля. "В финал выйдут 300 участников - 100 команд. Для всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, уже открыт доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов ждет программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России", - приводит пресс-служба слова заместителя гендиректора автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Владислава Даванкова.

Первый Всероссийский конкурс учительских команд "Учитель будущего" был запущен 19 ноября 2019 года платформой "Россия - страна возможностей" при поддержке Минпросвещения РФ. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель - поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе мастерской управления "Сенеж" - образовательного центра АНО "Россия - страна возможностей", а также в ключевых событиях сферы образования.