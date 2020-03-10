Дворец торжеств вместимостью более тысячи человек откроется в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 10 марта. /ТАСС/. Двенадцатиэтажный дворец торжеств, который одновременно вмещает более тысячи человек, планируют открыть для работников культуры в Грозном в марте 2020 года. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Это грандиозное 12-этажное строение из белого камня, которое расположено на левом берегу реки Сунжи. Здание отличается уникальными техническими данными и архитектурным обликом. Оно размещается на площади 39 тыс. кв. м. Вместимость дворца торжеств составит свыше одной тысячи человек", - написал Кадыров.

По его словам, в здании также будут размешаться министерство культуры региона и государственная филармония Чеченской Республики. "Его строительство ведется за счет внебюджетных инвестиций. Здесь завершается внутренняя отделка. Предварительно открытие запланировано к профессиональному празднику работников культуры, который отмечается в России 25 марта", - добавил он.

Новое здание расположено в центре Грозного и выполнено в стиле неоклассицизма. Проект включает большой и малый залы для выступлений, студии звукозаписи и репетиционные залы, гримерки и конференц-зал. В нем также предусмотрены церемониальный зал, театральный салон и крытая автостоянка на 700 автомобилей.