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В Петербурге успешно провели первую в России операцию на легочных артериях младенца

Девочку уже выписали домой из клиники Педиатрического университета, теперь она может самостоятельно дышать и есть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Детские хирурги петербургского Педиатрического университета с успехом провели первую в России операцию на легочных артериях младенца, родившегося недоношенным. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

Девочка появилась на свет в Архангельске на 29-й неделе беременности, ее вес при рождении был всего 1 килограмм 100 граммов. В двухмесячном возрасте врачи заподозрили у ребенка серьезную патологию легочных сосудов, и после сеанса телеконсультации со специалистами Педиатрического медуниверситета было решено срочно транспортировать младенца в Санкт-Петербург. Его состояние при поступлении было критическим. Детские хирурги петербургского вуза после проведения компьютерной томографии поставили диагноз артериовенозная мальформация (свищ) легочных сосудов, который специалисты квалифицируют как очень редкую и угрожающую жизни патологию.

"Девочку осмотрели сосудистые и рентгенэндоваскулярные хирурги, после чего было принято решение о проведении срочной рентгенэндоваскулярной операции. Такие хирургические вмешательства проводятся на кровеносных сосудах через небольшие проколы на коже (инструментом 1-4 мм в диаметре) под рентгеновским (ангиографическим) контролем в специальной рентгенооперационной. Эндоваскулярным методом операции проводятся в нашей стране детям только хирургами Педиатрического университета. Чаще всего подобные аномалии сосудов встречаются у детей в головном мозге, а коррекция легочной мальформации проводилась в России в первый раз", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что операцию, проведенную в конце февраля, выполнил завотделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Педиатрического университета, кандидат медицинских наук Михаил Комиссаров. "Операция прошла успешно. Удалось достаточно быстро перевести ребенка на традиционную вентиляцию легких, а затем и полностью прекратить искусственную вентиляцию легких", - добавили в университете.

Сейчас ребенок самостоятельно дышит и ест, его жизни больше ничего не угрожает. 6 марта девочку с родителями выписали из клиники Педиатрического университета домой, в Архангельск.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургАрхангельская область
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