Первый военно-патриотический клуб открылся в Ингушетии благодаря гранту "Машука"

МАГАС, 10 марта. /ТАСС/. Военно-патриотический клуб "Штурм" в городе Карабулак (Ингушетия) за год проведет занятия с более чем 150 подростками. Открытие первого подобного клуба в республике стало возможным благодаря реализации проекта-победителя "Машук-2019", сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе администрации города.

"В Карабулаке состоялось открытие первого в своем роде в Ингушетии военно-патриотического клуба "Штурм" Здесь буду учить детей и молодых людей тактике выживания и военно-прикладным видам спорта. Занятия начнутся уже на следующей неделе, их будут проводить лучшие преподаватели физвоспитания, рукопашного боя, основ военной службы, тактики выживания в условиях дикой природы, а также приближенных к боевым", - сообщили в пресс-службе.

Как ожидается, в течение года в стенах клуба пройдут подготовку порядка 160 подростков. В рамках учебной программы проекта планируется проведение не менее 320 образовательных мероприятий и практических занятий, в том числе курсы по основам военной службы, стрелковая секция, встречи с ветеранами, мастер-классы, поисковые работы. Детей и подростков будут знакомить с историей Вооруженных сил России, Великой Отечественной войны, проводить с ними познавательные игры, конкурсы на военно-патриотическую тему. "Будущему защитнику Отечества, успешно окончившему трехмесячные курсы, будет выдаваться специальный сертификат", - добавили в администрации.

Автором и руководителем проекта, который получил грант молодежного форума "Машук", является председатель молодежного совета Карабулака Урусхан Барханоев. "Мы создали этот проект, прежде всего, для воспитания молодежи. В следующем году надеемся снова выиграть грант и открыть такие военно-патриотические клубы уже в других городах Ингушетии", - сказал ТАСС Барханоев.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году впервые на "Машуке" организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. Форум "Машук-2020" будет посвящен 75-летию Великой Победы.