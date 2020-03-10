Конкурс песен военных лет пройдет в Ингушетии в преддверии 75-летия Победы

МАГАС, 10 марта. /ТАСС/. Фестиваль-конкурс песен военных лет "Поем о Победе" пройдет в Ингушетии в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Имена победителей будут озвучены 18 апреля на гала-концерте во Дворце культуры города Назрани, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства культуры региона.

"Фестиваль-конкурс песен военных лет "Поем о Победе" пройдет в три этапа. Победителей определит руководство и члены филармонии им. А. Хамхоева, которая является организатором этого конкурса. Гала-концерт участников, награждение победителей фестиваля-конкурса проводится 18 апреля в муниципальном Дворце культуры в городе Назрани", - рассказали в министерстве.

В конкурсе примут участие творческие коллективы и отдельные исполнители из числа желающих, в том числе учащиеся средних, средне-специальных и высших учебных заведений, представители общественных организаций и творческих союзов, участники самодеятельных коллективов.

В пресс-службе подчеркнули, что целью конкурса является привлечение молодежи республики к творческому участию в мероприятиях, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. "Победителям фестиваля-конкурса вручат дипломы лауреатов, а также денежные премии: за первое место - 30 тыс. рублей, за второе - 20 тыс., за третье - 10 тыс.", - добавили в пресс-службе.