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75-летие Победы

В Северной Осетии к 9 мая откроют монумент памяти

Он будет представлять собой композицию, состоящую из памятника "Скорбящая мать" и двух барельефов

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 марта. /ТАСС/. Монумент памяти в честь погибших в Великой Отечественной войне появится в Северной Осетии к 9 мая. Об этом ТАСС сообщил председатель совета ветеранов республики Солтан Каболов.

"К 9 мая на Аллее Славы во Владикавказе в честь празднования 75-летия Победы откроется Монумент памяти. Он посвящен всем погибшим в годы Великой Отечественной войны красноармейцам на территории республики, а также всем землякам, отдавшим жизни за победу над фашизмом", - сказал Каболов.

Монумент памяти будет представлять собой композицию, состоящую из памятника "Скорбящая мать" и двух барельефов. Высота памятника составит 7 м.

Аллея, ведущая к мемориальному комплексу, станет частью федеральной акции "Сад победы". В ней принимают участие Города - герои, города воинской славы и Города трудовой доблести и славы России.

На Аллее Героев высадят 79 саженцев в память о Героях Советского Союза - уроженцах Северной Осетии, получивших это звание за подвиги в годы Великой Отечественной войны.

Всего планируется высадить до конца мая 89934 саженца разных пород в память о не вернувшихся с полей сражений уроженцах Осетии.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия75-летие Победы
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