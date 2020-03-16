Дирижировать станками и танцевать. Зачем нужен спектакль в цехах ярославской фабрики

По выходным в Красноперекопском районе Ярославля группа людей в назначенное время собирается у ворот старинного индустриального здания. Эти корпуса из красного кирпича — действующий комбинат технических тканей "Красный Перекоп". Через несколько минут люди оказываются в цехах с отключенными телефонами и в наушниках. Голос робота полтора часа будет отдавать им приказы, задавать вопросы, вести к неизвестной цели и рассказывать о предприятии, работа которого за 300 лет не прерывалась ни разу

На фабрике "Красный Перекоп" сохранилось удивительно много дореволюционных деталей. Гид ведет группу по лестницам с фигурными чугунными перилами, по лабиринту коридоров, через цеха со станками советского производства — многие действуют с 50-х годов ХХ века. В одном из этих цехов работала первая в мире женщина-космонавт, знаменитая ярославская "Чайка" Валентина Терешкова. — После войны фабрика поменяла специализацию, [здесь] стали производить технические ткани. До этого почти сто лет производили бумагопрядильный полуфабрикат — пряжу и ткани. В советское время производство фабрики было несколько раз модернизировано, но все равно вызывает у вас ощущение старинного и подлинного, — рассказывает куратор проекта "Музей-Фабрика" Юлия Кривцова. Это — проект "Радио Фабрика": аудиоспектакль в цехах действующего предприятия. Голос в наушниках говорит не только о фабрике: зрителям-слушателям предлагается поразмышлять на тему труда, мотивации, рабочего пространства. Все эти темы организаторы предлагают участникам рассматривать через призму личного опыта, желаний и целей.

— Это возможность сопоставить себя сегодняшнего с объемом и масштабом этой фабрики, с какими-то этапами ее производства. Как менялась история и какую роль играл человек. Понять, на каком этапе ты находишься сейчас, — говорит гид Александра Макарова. Услышать себя в шуме цехов Премьера аудиоспектакля состоялась в 2018 году, с тех пор более 600 человек прошли маршрут "Радио Фабрики". Старинная краснокирпичная архитектура служит декорацией для откровенного разговора с собой, самовыражения через танец. Проект был создан командой Культурного центра TEXTIL при поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина. По словам Кривцовой, спектакль состоит из нескольких элементов. — С одной стороны, хотелось показать промышленную архитектуру — фабрика "Красный Перекоп" — наследница Ярославской Большой мануфактуры, строилась в традициях английской архитектуры того времени и служила свидетельством процветания промышленности, когда для производства строятся не подсобки, а дворцы. Это были первые здания-гиганты в Ярославле, и до сих пор они впечатляют масштабом и красотой замысла. С другой стороны, гуляя по фабрике, мы видим технологию производства и можем проследить, как из кусочка хлопка получается полотно ткани. Сейчас многие люди не могут себе даже представить этот трудоемкий процесс, — рассказывает Юлия. Но важнейшей частью проекта, по мнению Кривцовой, является сам зритель, человек, пришедший в выходной день на комбинат. — Мы понимаем, что во время прогулки по фабрике важнее не загрузить человека информацией, а запустить процесс рефлексии: а из чего складывается мое собственное производство, что значит любить свое рабочее место, как найти красоту там, где бываешь каждый день. Эти вопросы возникают на протяжении всего маршрута и запускают для посетителя внутреннюю работу. Именно для этого нам нужна форма аудиоспектакля, — говорит Юлия. Посетители "Радио Фабрики" слышат голос машины, а не живого человека — такова задумка авторов проекта. Иногда в аудиоспектакле появляется голос директора фабрики, рабочих, которые проработали на предприятии 40 лет и делятся воспоминаниями.

Гид ничего не говорит, он только ориентирует участников группы, задает темп, предлагает один из вариантов пути. Люди проходят маршрут в группе из десяти человек. В определенные моменты им приходится договариваться друг с другом, взаимодействовать. Участникам постоянно нужно делать выбор, размышлять, действовать.— Людей ведет голос машины, голос навигатора. Он ведет, говорит — направо, налево. Или спрашивает — а как ты думаешь, куда тебе надо, вверх или вниз? По лестнице или на лифте? Что ты предпочитаешь в жизни: своими шагами идти к цели или воспользоваться социальным лифтом? Эти метафоры подсказало нам само пространство фабрики, — говорит Кривцова. — То, что говорит голос, связано с фабрикой, но при этом побуждает тебя думать о самом себе, — объясняет Кривцова. Танец в цехе Над аудиоспектаклем работали режиссер и хореограф Александр Андрияшкин, театральный композитор Василий Пешков, команда Регионального агентства творческих инициатив Юлия Кривцова и Сергей Кременев. В ходе рабочих сессий на фабрике записывали шум работающих станков и голоса рабочих, звуки в фабричном районе.

Участие хореографа в работе над аудиоспектаклем чувствуется: путешествие по фабрике напоминает танец и подчинено строгому ритму. Движение группы имеет композицию. В определенных точках маршрута люди танцуют. — Элементы танца есть в спектакле и являются некой кульминацией. У человека есть выбор — танцевать или нет, но даже отказ от танца тоже является ответом. Чем отличается социальная хореография — в ней нет "да" и "нет". Любой твой ответ проявлен в пространстве: ты не можешь притвориться "я не здесь", "я не с вами". Ты всегда будешь здесь, даже если отрицаешь происходящее, — говорит Кривцова. Когда гиды возвращаются с группой, Юлия всегда спрашивает, танцевали ли участники экскурсии. — Для нас это показатель того, насколько люди доверились, — объясняет она. Музыка станков Участники могут не только танцевать, но и дирижировать станками, оживлять фабрику в своем воображении. Это происходит в ткацком цехе, самом шумном в рабочее время — рабочие здесь не могут услышать друг друга, цех наполнен гулом станков. — Это полифония звуков, которая начинает заполнять все пространство. Вася (Василий Пешков — прим. ТАСС) записывал звучание работающего ткацкого цеха. Постепенно звук машин переплетается со звуком симфонического оркестра, ты чувствуешь, что эту музыку в этот момент производят именно станки. Голос предлагает тебе подключаться: действовать, дирижировать, создавать эту музыку, многие на это откликаются, — говорит Кривцова.

Гид по "Радио Фабрике" Александра Макарова считает, что восприятие аудиоспектакля, поведение участников, степень их вовлеченности в каждой группе отличаются. Во многом это зависит от настроя пришедших на фабрику людей, от их открытости, готовности отвечать на вопросы и следовать за голосом. — Мы не можем показать людям всю историю фабрики, поэтому голос в наушниках подключает их воображение. У каждого, несмотря на общий аудиотрек, есть возможность получить свой опыт, увидеть все по-своему, — рассказывает Макарова. Завод как память По словам Кривцовой, у аудиоспектакля не сложилось одной целевой аудитории. "Радио Фабрика" интересен людям разных возрастов и профессий. Для многих завод — это память о студенческой практике, у кого-то на заводе работали родители. — Одними движет желание побывать там, где они никогда не были, в невероятном фабричном организме. Другим как раз важно вернуть себе фабрику, связанную с историей их семьи. Когда-то на Ярославской Большой мануфактуре трудились свыше 10 тыс. рабочих, каждый третий человек в городе был связан с фабрикой, — говорит Кривцова. У "Радио Фабрики" есть возрастной ценз. Так как это действующее производство, организаторы не рекомендуют приходить с детьми до 12 лет. — Наши вопросы становятся актуальны где-то с 14 лет. К нам приходили старшеклассники, и мы видели, как здорово, что некоторые вопросы встают для них впервые. Когда приходят пожилые люди, они обращаются к этим вопросам, подводя уже жизненные итоги. Люди среднего возраста также их себе задают на каждом жизненном витке. Эти вопросы могут по-разному звучать в разные периоды твоей жизни, но от них сложно увернуться, — объясняет Кривцова.