{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дирижировать станками и танцевать. Зачем нужен спектакль в цехах ярославской фабрики

© Сергей Кремнев/"Радио Фабрика"
По выходным в Красноперекопском районе Ярославля группа людей в назначенное время собирается у ворот старинного индустриального здания. Эти корпуса из красного кирпича — действующий комбинат технических тканей "Красный Перекоп". Через несколько минут люди оказываются в цехах с отключенными телефонами и в наушниках. Голос робота полтора часа будет отдавать им приказы, задавать вопросы, вести к неизвестной цели и рассказывать о предприятии, работа которого за 300 лет не прерывалась ни разу

На фабрике "Красный Перекоп" сохранилось удивительно много дореволюционных деталей. Гид ведет группу по лестницам с фигурными чугунными перилами, по лабиринту коридоров, через цеха со станками советского производства — многие действуют с 50-х годов ХХ века. В одном из этих цехов работала первая в мире женщина-космонавт, знаменитая ярославская "Чайка" Валентина Терешкова.

— После войны фабрика поменяла специализацию, [здесь] стали производить технические ткани. До этого почти сто лет производили бумагопрядильный полуфабрикат — пряжу и ткани. В советское время производство фабрики было несколько раз модернизировано, но все равно вызывает у вас ощущение старинного и подлинного, — рассказывает куратор проекта "Музей-Фабрика" Юлия Кривцова.

Это — проект "Радио Фабрика": аудиоспектакль в цехах действующего предприятия. Голос в наушниках говорит не только о фабрике: зрителям-слушателям предлагается поразмышлять на тему труда, мотивации, рабочего пространства. Все эти темы организаторы предлагают участникам рассматривать через призму личного опыта, желаний и целей.

Описание
© Сергей Кремнев/"Радио Фабрика"

— Это возможность сопоставить себя сегодняшнего с объемом и масштабом этой фабрики, с какими-то этапами ее производства. Как менялась история и какую роль играл человек. Понять, на каком этапе ты находишься сейчас, — говорит гид Александра Макарова.

Услышать себя в шуме цехов

Премьера аудиоспектакля состоялась в 2018 году, с тех пор более 600 человек прошли маршрут "Радио Фабрики". Старинная краснокирпичная архитектура служит декорацией для откровенного разговора с собой, самовыражения через танец. Проект был создан командой Культурного центра TEXTIL при поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина. По словам Кривцовой, спектакль состоит из нескольких элементов.

— С одной стороны, хотелось показать промышленную архитектуру — фабрика "Красный Перекоп" — наследница Ярославской Большой мануфактуры, строилась в традициях английской архитектуры того времени и служила свидетельством процветания промышленности, когда для производства строятся не подсобки, а дворцы. Это были первые здания-гиганты в Ярославле, и до сих пор они впечатляют масштабом и красотой замысла. С другой стороны, гуляя по фабрике, мы видим технологию производства и можем проследить, как из кусочка хлопка получается полотно ткани. Сейчас многие люди не могут себе даже представить этот трудоемкий процесс, — рассказывает Юлия.

Но важнейшей частью проекта, по мнению Кривцовой, является сам зритель, человек, пришедший в выходной день на комбинат.

— Мы понимаем, что во время прогулки по фабрике важнее не загрузить человека информацией, а запустить процесс рефлексии: а из чего складывается мое собственное производство, что значит любить свое рабочее место, как найти красоту там, где бываешь каждый день. Эти вопросы возникают на протяжении всего маршрута и запускают для посетителя внутреннюю работу. Именно для этого нам нужна форма аудиоспектакля, — говорит Юлия.

Посетители "Радио Фабрики" слышат голос машины, а не живого человека — такова задумка авторов проекта. Иногда в аудиоспектакле появляется голос директора фабрики, рабочих, которые проработали на предприятии 40 лет и делятся воспоминаниями.

Описание
© Сергей Кремнев/"Радио Фабрика"

Гид ничего не говорит, он только ориентирует участников группы, задает темп, предлагает один из вариантов пути. Люди проходят маршрут в группе из десяти человек. В определенные моменты им приходится договариваться друг с другом, взаимодействовать. Участникам постоянно нужно делать выбор, размышлять, действовать.— Людей ведет голос машины, голос навигатора. Он ведет, говорит — направо, налево. Или спрашивает — а как ты думаешь, куда тебе надо, вверх или вниз? По лестнице или на лифте? Что ты предпочитаешь в жизни: своими шагами идти к цели или воспользоваться социальным лифтом? Эти метафоры подсказало нам само пространство фабрики, — говорит Кривцова.

— То, что говорит голос, связано с фабрикой, но при этом побуждает тебя думать о самом себе, — объясняет Кривцова.

Танец в цехе

Над аудиоспектаклем работали режиссер и хореограф Александр Андрияшкин, театральный композитор Василий Пешков, команда Регионального агентства творческих инициатив Юлия Кривцова и Сергей Кременев. В ходе рабочих сессий на фабрике записывали шум работающих станков и голоса рабочих, звуки в фабричном районе.

Описание
© Сергей Кремнев/"Радио Фабрика"

Участие хореографа в работе над аудиоспектаклем чувствуется: путешествие по фабрике напоминает танец и подчинено строгому ритму. Движение группы имеет композицию. В определенных точках маршрута люди танцуют.

— Элементы танца есть в спектакле и являются некой кульминацией. У человека есть выбор — танцевать или нет, но даже отказ от танца тоже является ответом. Чем отличается социальная хореография — в ней нет "да" и "нет". Любой твой ответ проявлен в пространстве: ты не можешь притвориться "я не здесь", "я не с вами". Ты всегда будешь здесь, даже если отрицаешь происходящее, — говорит Кривцова.

Когда гиды возвращаются с группой, Юлия всегда спрашивает, танцевали ли участники экскурсии.

— Для нас это показатель того, насколько люди доверились, — объясняет она.

Музыка станков

Участники могут не только танцевать, но и дирижировать станками, оживлять фабрику в своем воображении. Это происходит в ткацком цехе, самом шумном в рабочее время — рабочие здесь не могут услышать друг друга, цех наполнен гулом станков.

— Это полифония звуков, которая начинает заполнять все пространство. Вася (Василий Пешков — прим. ТАСС) записывал звучание работающего ткацкого цеха. Постепенно звук машин переплетается со звуком симфонического оркестра, ты чувствуешь, что эту музыку в этот момент производят именно станки. Голос предлагает тебе подключаться: действовать, дирижировать, создавать эту музыку, многие на это откликаются, — говорит Кривцова.

Описание
© Сергей Кремнев/"Радио Фабрика"

Гид по "Радио Фабрике" Александра Макарова считает, что восприятие аудиоспектакля, поведение участников, степень их вовлеченности в каждой группе отличаются. Во многом это зависит от настроя пришедших на фабрику людей, от их открытости, готовности отвечать на вопросы и следовать за голосом.

— Мы не можем показать людям всю историю фабрики, поэтому голос в наушниках подключает их воображение. У каждого, несмотря на общий аудиотрек, есть возможность получить свой опыт, увидеть все по-своему, — рассказывает Макарова.

Завод как память

По словам Кривцовой, у аудиоспектакля не сложилось одной целевой аудитории. "Радио Фабрика" интересен людям разных возрастов и профессий. Для многих завод — это память о студенческой практике, у кого-то на заводе работали родители.

— Одними движет желание побывать там, где они никогда не были, в невероятном фабричном организме. Другим как раз важно вернуть себе фабрику, связанную с историей их семьи. Когда-то на Ярославской Большой мануфактуре трудились свыше 10 тыс. рабочих, каждый третий человек в городе был связан с фабрикой, — говорит Кривцова.

У "Радио Фабрики" есть возрастной ценз. Так как это действующее производство, организаторы не рекомендуют приходить с детьми до 12 лет.

— Наши вопросы становятся актуальны где-то с 14 лет. К нам приходили старшеклассники, и мы видели, как здорово, что некоторые вопросы встают для них впервые. Когда приходят пожилые люди, они обращаются к этим вопросам, подводя уже жизненные итоги. Люди среднего возраста также их себе задают на каждом жизненном витке. Эти вопросы могут по-разному звучать в разные периоды твоей жизни, но от них сложно увернуться, — объясняет Кривцова.

Описание
© Сергей Кремнев/"Радио Фабрика"

Иногда организаторы сталкивались с непониманием, нежеланием следовать за голосом. Самим рабочим комбината в спектакле не хватило информации о технологическом процессе, определенных подробностей и деталей, как правило, узкоспециальных.

— Участник аудиоспектакля — гость на фабрике, это подчеркивается ходом действия. Работники фабрики — не целевая аудитория нашего спектакля, мы всегда ждем их на экскурсии в "Музее-Фабрике", — говорит Кривцова.

Другой Ярославль

Одновременно с работой над аудиоспектаклем команда проекта разрабатывала музейную экспозицию в бывшем зале паровых машин фабрики. На комбинате есть музей предприятия, один из лучших в городе. По словам Юлии, его задача — рассказать историю старейшего предприятия России.

— Новая музейная экспозиция строилась вокруг другой потребности — найти в истории предприятия точки опоры и ресурсные моменты, которые помогут ответить: а что дальше? Что дальше будет с фабрикой и районом вокруг? Какое будущее возможно? Нам важна не только случившаяся история, но еще и картина будущего, — говорит Кривцова.

Музей открылся летом 2019 года. В его экспозиции — предметы, документы, фотографии, голоса людей. Организаторы планируют, что бывшие и нынешние работники фабрики, жители Красного Перекопа будут приходить в "Музей-Фабрику" не только на экскурсии, но и на встречи, обмениваться воспоминаниями, поддерживать фабричное сообщество.

— Или находить новые темы, которые были бы интересны и молодежи, и тем, кто приезжает сюда впервые, потому что сейчас внимание туристов направлено не только на исторический центр города. Люди откровенно говорят, что хотят увидеть другой Ярославль, и мы его открываем для них, — говорит Макарова.

Светлана Сергеева

Теги
Ярославская область
Реклама на ТАСС
Обновленный дом культуры в амурском селе Толстовка отроют до конца года
В здании заменят кровлю и электропроводку, отремонтируют крыльцо и установят пандус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС